Турция предпочла Россию блоку NATO. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan сообщает, что правозащитная организация Human Rights Watch внесла израильские банки в черный список организаций, финансирующих незаконную поселенческую деятельность. Утверждается, что нет закона, требовавшего от них ссужать деньги поселенцам – они делают это по собственному выбору.

Лондонская газета "Аль-Раи аль-Юм" анализирует российско-турецкое соглашение о поставке Анкаре зенитно-ракетных комплексов С-400. По мнению издания, это означает, что Турция начала отход от блока NATO, в котором состоит 55 лет, и стала сближаться с Россией.

Иорданская газета "Ад-Дустур" знакомит читателей с заявлением начальника штаба российской группировки в Сирии генерала Лапшина, согласно которому правительственные войска контролируют 85% территории страны. По его словам, военные действия продолжатся до полного уничтожения "Исламского государства" и "Джабхат ан-Нусра".

Агентство SANA рассказывает о заключенном в Тегеране договоре, согласно которому Иран займется восстановлением разрушенной войной энергосистемы Сирии. В частности, в провинции Латакия будет возведена новая электростанция. Договор свидетельствует о роли, которую будет играть Тегеран в Сирии после окончания военных действий.

Иракский телеканал "Ас-Сумария" передает, что премьер-министр Хайдар аль-Абади пригласил руководство Курдского автономного района в Багдад на переговоры. Он заявил, что недопустимо делить иракцев по этническим или религиозным принципам, а выход курдов из единого государства перечеркнет все, что уже достигнуто.