13 сентября 2017 г.
последняя новость: 09:37
Шарики и цацики
О пользе частой мастурбации
Кобзон стал легендой еврейского народа
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:10 Турция предпочла Россию блоку NATO. Обзор арабских СМИ
11:12 МИД РФ обеспокоен "тупиком" в палестино-израильских переговорах. Обзор российских СМИ
09:26 Бойкот Amnesty International и увеличение "родительских поборов". Обзор ивритоязычной прессы. Вторник, 12 сентября
08:47 Кирьят-Шмона и Сдерот будут эвакуированы. Обзор арабских СМИ
12:43 Саакашвили взял курс на Киев, где будет менять власть. Обзор российских СМИ
11:10 Ураган "Ирма" и задержание Рами Леви. Обзор ивритоязычной прессы. Понедельник, 11 сентября
09:43 У терактов 11 сентября появился иранский след. Обзор арабских СМИ
10:02 Саудовские студенты бегут от "Ирмы". Обзор арабских СМИ
09:13 Расследование против Сары Нетаниягу и ураган "Ирма". Обзор ивритоязычной прессы. Воскресенье, 10 сентября
07:17 Telegraph: Иран и Россия могут быть причастными к "ядерному прорыву" КНДР
Пресса

Турция предпочла Россию блоку NATO. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:10 | последнее обновление: 09:10 блог версия для печати фото
Турция предпочла Россию блоку NATO. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan сообщает, что правозащитная организация Human Rights Watch внесла израильские банки в черный список организаций, финансирующих незаконную поселенческую деятельность. Утверждается, что нет закона, требовавшего от них ссужать деньги поселенцам – они делают это по собственному выбору.

Лондонская газета "Аль-Раи аль-Юм" анализирует российско-турецкое соглашение о поставке Анкаре зенитно-ракетных комплексов С-400. По мнению издания, это означает, что Турция начала отход от блока NATO, в котором состоит 55 лет, и стала сближаться с Россией.

Иорданская газета "Ад-Дустур" знакомит читателей с заявлением начальника штаба российской группировки в Сирии генерала Лапшина, согласно которому правительственные войска контролируют 85% территории страны. По его словам, военные действия продолжатся до полного уничтожения "Исламского государства" и "Джабхат ан-Нусра".

Агентство SANA рассказывает о заключенном в Тегеране договоре, согласно которому Иран займется восстановлением разрушенной войной энергосистемы Сирии. В частности, в провинции Латакия будет возведена новая электростанция. Договор свидетельствует о роли, которую будет играть Тегеран в Сирии после окончания военных действий.

Иракский телеканал "Ас-Сумария" передает, что премьер-министр Хайдар аль-Абади пригласил руководство Курдского автономного района в Багдад на переговоры. Он заявил, что недопустимо делить иракцев по этническим или религиозным принципам, а выход курдов из единого государства перечеркнет все, что уже достигнуто.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 13 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017