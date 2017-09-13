Frankfurter Allgemeine: вместе против NATO. О покупке Турцией российских ЗРК С-400

Во вторник Москва и Анкара заявили о покупке Турцией российских систем ПВО С-400, пишут корреспонденты Frankfurter Allgemeine Михаэль Мартенс и Фридрих Шмидт. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона уже внесла первый взнос, а на оставшуюся часть "Россия предоставит Турции кредит". Позже в интервью российскому новостному агентству ТАСС советник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сказал, что договор "готовится к реализации".

У сделки по покупке комплексов ПВО долгая предыстория, отмечают авторы статьи: еще в сентябре 2013 года турецкое правительство заявило о намерении приобрести зенитные комплексы в Китае. Но переговоры с китайской компанией Precision Machinery Import-Export Corporation были восприняты на Западе как провокация, некоторые сочли их предвестьем "плана Эрдогана по выходу из НАТО и вступлению с союз с Россией и КНР".

В Анкаре эти шаги объясняли иначе: "Во-первых, китайские системы дешевле, а во-вторых, Китай был готов производить часть оружейных компонентов на территории Турции". Это вполне "вписывалось в концепцию правящей турецкой "Партии справедливости и развития" по превращению Турции в одного из крупнейших производителей вооружений в мире", говорится в статье. "Если мы не можем получить то, что нам надо, в НАТО, нам придется искать это в других местах", – объяснял свое решение Эрдоган. Но сделка с Китаем не состоялась: против него были введены санкции из-за сотрудничества с Ираном, Сирией и КНДР.

С тех пор, говорится далее, Турция начала переговоры с Россией, что, с американской точки зрения, оказалось еще опаснее. Однако после переговоров с Путиным в марте текущего года турецкий лидер заявил, что ряд стран – членов НАТО, например Греция, используют российские вооружения. Греция еще с 1990-х годов имеет в своем арсенале российские комплексы ПВО С-300, дислоцированные на Крите. "Еще более интересной для Анкары сделка стала после того, как Россия допустила частичное производство комплексов в Турции", – подчеркивает газета, напоминая о том, что на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Путин сказал двусмысленно: "В настоящее время мы не выпускаем такие системы за рубежом. Но в целом нет ничего невозможного".

Российский военный эксперт Александр Гольц полагает, что Турция получит экспортный вариант под названием "Триумф", который уступает более эффективным модификациям С-400, предназначенным для отечественного рынка. Также он сомневается в том, что Россия согласится на сборку "важных компонентов" С-400 в Турции: даже если произойдет, это будут "символические" шаги, сказал он, ведь, в конечном счете, Турция является членом Североатлантического альянса, который в ноябре 2015 года сбил российский военный самолет на границе с Сирией. Инцидент привел к многомесячной напряженности, в результате которой Россия разместила на своей военной базе на севере Сирии комплексы С-400 – для устрашения Турции, говорится в статье.

Inopressa.ru