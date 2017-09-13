Ультраортодоксы против БАГАЦа и Нетаниягу в Латинской Америке. Обзор ивритоязычной прессы

В среду, 13 сентября, израильские СМИ обсуждают вердикт Высшего суда справедливости, касающегося призыва в ЦАХАЛ ультраортодоксов.

"Исраэль а-Йом": Вновь пробудилась война за призыв в армию

"Гаарец": Россия намерена помирить ФАТХ и ХАМАС

"Едиот Ахронот": Нетаниягу: "Не собираюсь объявлять досрочные выборы"

"Маарив а-Шавуа": ХАМАС празднует годовщину размежевания: "Сионисты бежали"

"Исраэль а-Йом": Вновь пробуждается война за призыв в ЦАХАЛ

Яир Альман и Йегуда Шлезингер пишут об острой реакции ультраортодоксов на решение БАГАЦа по поводу призыва учащихся йешив. В ультрарелигиозных кругах называют это решение объявлением войны.

"Гаарец": Россия намерена помирить ФАТХ и ХАМАС

Цви Барэль пишет о возите в регион министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава внешнеполитического ведомства РФ сообщил, что его страна осуществляет контакты с лидерами арабских режимов, приближенных к ХАМАС, добиваясь примирения между этой организацией и ФАТХ. По мнению обозревателя, Москва таким образом завоевывает позиции в ближневосточном дипломатическом процессе.

"Едиот Ахронот": Нетаниягу: "Не намерен объявлять досрочные выборы"

Корреспонденты "Едиот Ахронот" сообщают о беседе главы правительства, находящегося с визитом в Латинской Америке, с израильскими журналистами. В ходе беседы премьер-министр отверг слухи о намерении объявить досрочные выборы и покинуть политическую жизнь.

"Маарив а-Шавуа": ХАМАС празднует годовщину размежевания: "Сионисты бежали"

Корреспондент "Маарив а-Шавуа" Яир Окби пишет о празднованиях в Газе двенадцатой годовщины отступления Израиля из сектора. Активисты ХАМАС заявляют, что их твердость вынудила "самого" Шарона отказаться от своих слов о том, что "судьба Нецарим – это судьба Тель-Авива".