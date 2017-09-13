Пентагон поставляет в Сирию советские "калаши". Обзор российских СМИ

До сих пор министерство культуры России воздерживалось от комментариев по поводу показа фильма Алексея Учителя "Матильда", однако в среду Владимир Мединский прервал молчание и заявил, что любые попытки давления на кинотеатры в связи с показом этой картины являются цензурой и беззаконием, пишет газета "Коммерсант".

"Любые намерения "инициативщиков" на местах "запретить показ", любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры – это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ", – говорится в распространенном пресс-службой минкульта комментарии министра.

Оборонное ведомство США поставляет в Сирию оружие советского образца. Пентагон выделил $2,2 млрд на закупки оружия и боеприпасов, изготовленных по советским моделям для групп сирийской оппозиции, пишет это же издание со ссылкой на доклад, представленный Центром исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканской сетью журналистских расследований (BIRN).

По данным авторов доклада, масштабные закупки начались в сентябре 2015 года при администрации президента Барака Обамы. Программа осуществлялась параллельно с уже свернутым по инициативе президента Трампа проектом ЦРУ по подготовке повстанцев, воюющих против правительственных сил Сирии.

Министерство обороны США намеренно использует в документах расплывчатые формулировки, не позволяющие понять, что оружие направлялось именно в Сирию. Эксперты предупреждают, что такая практика может свести на нет международные усилия по борьбе с незаконным оборотом вооружений, говорится в статье.

В обозримом будущем членство Турции в ЕС исключено, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "Со временем в ЕС войдет больше 27 стран-членов. Главным приоритетом на переговорах со всеми странами-кандидатами является верховенство права, правосудие и основополагающие ценности. Это исключает членство Турции в обозримой перспективе", – цитирует агентство РИА Новости слова Юнкера, который в то же время настаивает на необходимости скорейшего присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне.

Власти Германии расценивают как блеф планы Турции приобрести российские системы ПВО С-400 заявил на брифинге в Берлине официальный представитель немецкого МИД Мартин Шефер. "Эта новость, игра, которую Турция ведет с потенциальным поставщиком систем, не нова. Можно предполагать, что эти данные являются реакцией на дебаты в Германии об условиях поставки вооружений в Турцию.Поэтому мы эту информацию не принимаем всерьез" – приводит слова Шеффера информационное агентство ТАСС.

В своих мемуарах Хиллари Клинтон рассказала о "личной вендетте" Владимира Путина. По словам бывшего кандидата в президенты США, именно российский лидер помешал ей выиграть выборы. Речь идет о новой книге экс-руководителя Госдепартамента США под названием "Что случилось".

Клинтон рассказала, почему она все-таки не стала президентом: вместо того, чтобы проанализировать собственные ошибки, она обвиняет во всех грехах своего коллегу по партии, экс-кандидата в президенты - сенатора Берни Сандерса, бывшего директора ФБР Джеймса Коми, средства массовой информации и российского президента, пишет в среду "Комсомольская правда".

"Это была личная вендетта Путина, связанная с расширением NАТО в Восточной Европе во время президентства Билла Клинтона. Тем не менее, я никогда не думала, что у него хватит смелости предпринять столь масштабную скрытую атаку на наши демократические ценности прямо у нас под носом. И я не ожидала, что это сойдет ему с рук", – приводит издание цитату из этих мемуаров.