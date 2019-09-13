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Пресса

"Коммерсант": Путин поддержал Нетаниягу накануне выборов в Израиле

время публикации: 10:11 | последнее обновление: 12:42 блог версия для печати фото
"Коммерсант": Путин поддержал Нетаниягу накануне выборов в Израиле

Российская газета "Коммерсант" опубликовала статью под заголовком "Биньямин Нетаниягу приехал в Сочи за победой", в которой рассказывается о кратком визите премьер-министра Израиля в Россию и его переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В материале Галины Дудиной и Марианны Беленькой говорится, что в ходе переговоров обсуждались вопросы взаимодействия российских и израильских военных в Сирии и политика Ирана.

"Уже в самом начале встречи Владимир Путин дал понять, что понимает: господин Нетаниягу прилетел не с простым, а с предвыборным визитом. В следующий вторник в Израиле пройдут досрочные парламентские выборы, и голоса русскоязычных избирателей для действующего премьера и его партии "Ликуд" лишними не будут", – пишет "Коммерсант".

В статье цитируются слова Путина на переговорах с Нетаниягу: "Хорошо известно, что в Израиле проживает свыше полутора миллионов выходцев из Советского Союза. Мы всегда считали их "своими людьми", нашими соотечественниками. И, конечно, нам небезразлично, какие люди, честно вам скажу, пройдут в парламент Израиля. Мы рассчитываем, что это будут ответственные политики, которые сохранят все, что было достигнуто в двусторонних отношениях в последнее время". Далее Путин сказал: "Скажу прямо – не побоюсь этого: благодаря в значительной степени вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество, в том числе по линии военного сотрудничества. Мы с вами знаем, насколько это важно, особенно с учетом сохраняющейся угрозы международного терроризма".

В ходе визита была достигнута договоренность о том, что в январе 2020 года Путин посетит Израиль, примет участие в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима и в церемонии открытия памятника подвигу блокадного Ленинграда.



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