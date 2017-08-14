14 августа 2017 г.
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Пресса

Египет получил новую столицу. Обзор арабских СМИ

время публикации: 13:36 | последнее обновление: 13:36 блог версия для печати фото
Египет получил новую столицу. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что контролирующие север Йемена хуситы отобрали паспорта у 2.000 паломников, направлявшихся в Мекку на Хадж. Изъятие проводилось на специальных приграничных блок-постах. Это вызвало сбой графика прибытия в Саудовскую Аравию йеменских паломников.

Сирийское агентство SANA отчитывается о многочисленных успехах, достигнутых вооруженными силами в борьбе с террористическими группировками. Так, в провинции Сувейда от «Исламского государства» освобождена территория в 4.000 кв. км, в том числе 1.200 кв. км на иорданской границе.

Согласно сайту "Я Либнан", глава шиитской группировки «Хизбалла» Хасан Насралла призвал власти Ливана признать Башара Асада законным президентом Сирии и восстановить отношения с сирийским режимом. Он также добавил, что США неспособны нанести реальный ущерб группировке.

Каирская газета "Аль-Ахрам" пишет, что президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси провел совещание с главами министерств энергетики, строительства и других ведомств. Главным вопросом стал перенос столицы из Каира в новый город, где будут располагаться государственные учреждения и жилые кварталы. Первые дома начнут заселять в ближайшее время.

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