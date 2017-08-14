"Африканцев завозят в Европу американские миллиардеры". Обзор российских СМИ

В результате совместных действий правительственной армии Сирии, отрядов ополчения и авиации ВКС России был полностью освобожден от террористической группировки "Исламское государство" город Эс-Сухна, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на минобороны РФ. Этот успех открывает путь для наступления на город Дир-аз-Зур – один из ключевых оплотов ИГ.

В интервью телеканалу "Россия 24" министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что город Дир-аз-Зур – "основная точка на Евфрате", освобождение которой "будет во многом говорить о завершении борьбы с ИГ".

США и Северная Корея продолжают обмен угрозами. Американский президент Дональд Трамп, накануне пообещавший ответить на агрессивные планы Пхеньяна "огнем и яростью", счел, что эта формулировка была "недостаточно жесткой". Накануне пригрозил КНДР такими последствиями, которых "мир еще не видел", и заявил, что американское оружие "готово к бою" , пишет это же издание в статье под названием "Страна утренней вежливости".

Предотвратить развитие событий по катастрофическому сценарию пытаются представители целого ряда стран, включая Россию, министр иностранных дел которой Сергей Лавров признал: риск войны "очень велик". Минобороны РФ и МЧС несколько лет назад разработали план радиационной защиты российских регионов и другие экстренные меры на случай военных действий на Корейском полуострове.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис а подтвердил: США готовы к военному решению конфликта вокруг КНДР, но подчеркнул, что Вашингтон предпочел бы урегулировать ситуацию мирным способом. Ранее на этой неделе стало известно, что параллельно со словесными баталиями США и КНДР уже несколько месяцев ведут секретные переговоры.

В Стамбуле боевик ИГ напал с ножом на стража порядка. Ряд источников сообщает, что инцидент произошел в полицейском участке, по другим данным – - в машине во время перевозки. Как пишет ТАСС, в ходе сцецоперации в столице Турции задержали двух человек, подозреваемыхв связях с боевиками, которые намеревались совершить теракт-самоубийство.

Один из задержанных и напал на полицейского и был ликвидирован. Сотрудник правоохранительных органов скончался в больнице от полученных ранений.

Запад удивлен выходом России из кризиса, однако без дополнительного притока инвестиций период адаптации быстро закончится, пишет в понедельник "Независимая газета". Во втором квартале 2017-го российская экономика выросла, по данным Росстата, сразу на 2,5% – за последние три года страна впервые демонстрирует такой рост.

Новость о квартальном успехе российского ВВП занимает на официальном сайте Росстата всего несколько строк, однако, похоже, она стала настоящей бомбой для некоторых иностранных СМИ, говорится в этой статье. Как пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, "несмотря на санкции и обвал нефтяных цен, российская экономика растет так быстро, как никогда за последние годы".

Армия Ливии не намерена прекращать борьбу с терроризмом до тех пор, пока страна не будет полностью освобождена от боевиков, заявил главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. Об этом пишет в понедельник прокремлевская газета "Известия".

Ливийские главком заявил, что армия уже три месяца ведет ожесточенные бои с террористами в условиях эмбарго на поставки оружия. Несмотря на эти ограничения, ливийские вооруженные силы, по его словам, смогли не только освободить город Бенгази, но и взять под контроль месторождения нефти, а также порты и военные базы. Генерал отметил, что уже освобождено не менее 90% территории Ливии.

"Нашествие мигрантов из Африки в Европу спонсируют американские миллиардеры" – так озаглавлена статья Дарьи Асламовой, которую публикует сегодня "Комсомольская правда".

В этом материале журналистка приводит монолог немецкого активиста Симона Кауперла, который рассказывает: "Благодаря расследованиям, мы, активисты, знаем всю индустрию доставки мигрантов в Италию. Большинство из них даже не ливийцы, как и в 2015 году по балканскому маршруту шли, в основном, не сирийцы. Мигранты со всей Африки прибывают в Ливию. Часть из них совсем не бедные люди. Доставка в Европу стоит не менее десяти тысяч долларов. Часто вся деревня скидывается, чтобы послать двух-трех парней в расчете на то, что хотя бы один из них доберется до Германии, Австрии или Франции. Он возместит сородичам деньги сполна, а заодно, благодаря закону о воссоединении семей, сможет вызвать к себе маму, папу, братьев и сестер, словом, весь клан. В Германии политический беженец получает 837 евро в месяц, бесплатное жилье и еду".

" В 2016 году Евросоюз договорился с Турцией, и Эрдоган за шикарную взятку в 3 миллиарда долларов закрыл балканский маршрут. Испания также перекрыла доступ беженцам черезГибралтар. Но международные НПО нашли новый путь - средиземноморский. В глазах общественного мнения балканский миграционный кризис 2015 и средиземноморский кризис 2017 – это два разных события. На самом деле это один процесс. У нас есть доказательства, что два НПО, которые прежде занимались трафиком людей из Турции на островЛесбос, просто переехали в Италию", – разъясняет Кауперл.