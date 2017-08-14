Противостояние США и Северной Кореи и иранская угроза для Израиля в Сирии. Обзор ивритоязычной прессы. Понедельник, 14 августа

В центре внимания израильских СМИ понедельник, 14 августа, противостояние США и Северной Кореи и иранская угроза для Израиля в Сирии.

"Едиот Ахронот": На грани

"Исраэль а-Йом": Исраэль а-Йом: Иранцы в Сирии: красная черта для Израиля

"Маарив а-Шавуа": Министерство обороны: расследование в отношении компании Aeronautics завершится в течение недели

"Гаарец": Владелец HOT находится на продвинутой стадии переговоров о приобретении "Едиот Ахронот"

"Едиот Ахронот": На грани

"Едиот ахронот" публикует материал Нахума Барнеа, отправившегося на остров Гуам, где расположена крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане. Остров находится в 3400 километрах от Северной Кореи.

Материл посвящен противостоянию между Северной Кореей и США, которое привлекает внимание всего мира по двум причинам. Во-первых, в связи с тем, что корейцы способны запустить ядерные боеголовки, которые достигнут американского континента, вплоть до Калифорнии и Аляски. А во-вторых, в связи с поведением президента США Дональда Трампа.

По словам автора, во всех предыдущих противостояниях лидер Северной Кореи играл роль безумца, а весь остальной мир – роль ответственного взрослого. В нынешнем противостоянии Ким Чен Ын встретил равного себе. Барнеа сравнивает противостояние между Трампом корейским лидером с рестлингом: стороны пытаются запугать друг друга и трудно понять, что является правдой в их угрозах, а что представлением.

Вместе с тем Барнеа пишет, что Трамп сторонится каких-либо значительных военных действий. Его избиратели не хотят войны, и уже тем более с Северной Кореей. Поэтому вместо того, чтобы нажимать на спусковой крючок, президент США наживает на клавиши клавиатуры.

"Исраэль а-Йом": Иранцы в Сирии: красная черта для Израиля

Корреспондент "Исраэль а-Йом" Одед Гранот пишет об опасности для Израиля со стороны "малого шиитского полумесяца" на северной границе. Речь идет о территории, находящейся под контролем сил "Хизбаллы" и шиитских проиранских военизированных отрядов. Они расположились на участке от Рош а-Никра до треугольника на границе Израиля, Сирии и Иордании на юге Голанских высот.

По мнению, Гранота речь идет о серьезной проблеме. Автор считает, что единственный эффективный способ не допустить развертывания иранских и проиранских военных сил на Голанских высотах – не дать им туда прийти. По словам Гранота, речь идет о красной черте для Израиля.

Автор, не исключает, что, в случае необходимости Израиль может пересмотреть свою позицию, согласно которой он не вмешивается в войну в Сирии.

"Маарив а-Шавуа": Министерство обороны: расследование в отношении компании Aeronautics завершится в течение недели

"Маарив а-Шавуа" публикует продолжение скандальной истории о том, как азербайджанские военные попросили представителей израильской компании Aeronautics, приехавших в Баку для презентации своих беспилотных летательных аппаратов, нанести удар по позициям армии Армении.

Корреспонденты Йоси Мельман и Арик Бендер пишут о том, что в министерстве обороны рассчитывают на то, что расследование этого инцидента завершится в течение недели. Следователи намерены вызвать для дачи показаний всех, кто принимал участие в демонстрации БПЛА месяц назад.

Напомним, речь идет об аппаратах модели Orbiter 1K, которые предназначены для атаки целей и могут нести на себе взрывчатку. В жалобе, поступившей в минобороны, отмечалось, что руководство Aeronautics согласилось направить один из аппаратов на позиции армянской армии. Однако двое операторов БПЛА отказались выполнить требование и наносить ущерб армии Армении. После этого один из них уволился, второй также намерен уйти из компании. В Aeronautics отрицают, что данный инцидент имел место.

"Гаарец:" Владелец HOT находится на продвинутой стадии переговоров о приобретении "Едиот Ахронот"

Корреспондент "Гаарец" Нати Тукер пишет о том, что владелец компании многоканального кабельного телевидения HOT Патрик Драхи ведет переговоры о приобретении у Нони Мозеса концерна "Едиот Ахронот".

По сведениям Тукера, на первом этапе Драхи собирается купить 34% акций компании, которыми ранее владел бизнесмен Элиэзер Фишман, а также часть акций других партнеров. Затем Драхи намерен взять "Едиот Ахронот" под свой полный контроль.

Однако, как отмечает автор, поскольку сегодня закон запрещает владельцам вещательных компаний держать ежедневные газеты, Драхи придется либо добиваться изменения законодательства, либо отказаться от HOT, либо найти другое решение, чтобы стать владельцем "Едиот Ахронот".