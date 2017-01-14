"Аль-Хайят": О еврейских беженцах в Израиле

Недопустимо пытаться сравнить еврейских беженцев из арабских государств с арабами, бежавшими из Израиля, считает Мухаммад Халид аль-Азар, автор статьи, опубликованной выходящей в Лондоне газетой на арабском языке "Аль-Хайят".

Статья посвящена растущему вниманию, которое израильское правительство уделяет истории бегства евреев из арабских стран, спасавшихся от погромов, прокатившихся по этим государствам после образования Израиля. Большинство еврейских беженцев были вынуждены бросить все свое имущество. Официальный Иерусалим пытается привлечь внимание международного сообщества к этой проблеме.

Но автор статьи утверждает, что евреи, уезжавшие в Израиль из арабских стран, не сталкивались ни с угрозой геноцида, ни с этническими чистками, в отличие от палестинских арабов.

Он также пишет, что израильские спецслужбы организовывали операции по вывозу евреев, в частности, из таких стран, как Йемен, Ирак и Эфиопия, и сами старались вселить страх перед будущим в сердца еврейских жителей арабских государств.

Автор считает также, что, признав беженцами евреев из арабских стран, Израилю, возможно, придется объявить беженцам и репатриантов из стран Запада.

Аль-Азар заключает, что палестинские арабы соответствуют международному определению беженцев, а евреи, бежавшие из арабских стран, нет.