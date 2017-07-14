Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 14 июля 2017 года

Главными темами пятничных выпусков израильских газет стали расследования по "делу 3000" и по делу компании "Безек", в которых подозреваемыми являются люди из близкого окружения премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Едиот Ахронот": Гендиректор минсвязи и руководители "Безека" под домашним арестом

"Гаарец": ЦАХАЛ: строительство в Калькилии – военная необходимость

"Исраэль а-Йом": Двойная трагедия под Эйлатом

"Маарив а-Шавуа": Нетаниягу даст показания по "делу 3000"

"Едиот Ахронот": Гендиректор минсвязи и руководители "Безека" под домашним арестом

По просьбе полиции суд поместил под домашний арест гендиректора компании "Безек" Стеллу Хендлер и генерального директора министерства связи Шломо Филбера.

"Гаарец": ЦАХАЛ: строительство в Калькилии – военная необходимость

Командование ЦАХАЛа, руководство службы внешней разведки (ШАБАК) и руководство гражданской администрации ЦАХАЛа в Иудее и Самарии настаивали в ходе специального заседания военно-политического кабинета на необходимости утверждения плана строительство 5.100 единиц жилья в Калькилии. Высокопоставленные источники в силовых структурах называют строительство в Калькилии военной необходимостью, пишет в пятницу, 14 июля, обозреватель газеты "Гаарец" Амос Харэль.

"Исраэль а-Йом": Двойная трагедия под Эйлатом

19-летний рядовой Абтамо Абеба из Кирьят-Гата, и 35-летний прапорщик запаса Яаков Туати из Димоны погибли в ДТП на 12-м шоссе недалеко от Эйлата. Водитель грузовика не справился с управлением, автомобиль сорвался с обрыва и перевернулся. Военнослужащие оказались заблокированы в кабине. Когда спасатели смогли их извлечь из-под обломков, они уже были мертвы.

"Маарив а-Шавуа": Нетаниягу даст показания по "делу 3000"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет вызван на допрос в полицию по так называемому "делу 3000", в рамках которого расследуется подозрение на коррупцию при покупке подводных лодок в Германии, сообщает газета "Маарив".Обозреватель "Маарива" Алон Хакмон пишет со ссылкой на источник, участвующий в расследовании, у полиции накопилось достаточно вопросов к Нетаниягу по поводу его отношения к сделке на момент ее заключения и его информированности о деятельности адвоката Давида Шимрона.