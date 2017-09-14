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Пресса

24 года Норвежским соглашениям. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:57 | последнее обновление: 09:57 блог версия для печати

Египетское издание "Аш-Шурук" сообщает, что руководство ХАМАСа передало спецслужбам Египта информацию о салафитских террористических группировках, действующих на Синае и в секторе Газы. Со ссылкой на источники в силовых структурах ХАМАСа "Аш-Шурук" пишет, что информация была передана во время недавних встреч в Каире.

Телеканал "Аль-Джазира" рассказывает о встрече президента Сирии Башара Асада с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Российский эмиссар передал президенту письмо Владимира Путина, поздравляющее сирийцев со снятием блокады Дир аз-Зура. Канал отмечает, что Россия показала себя настоящим союзником сирийского режима.

Сайт выходящей в Восточном Иерусалиме газеты "Аль-Кудс" сообщает, что руководство египетских сил безопасности предложило ХАМАСу "компромиссную формулу" обмена. Она предусматривает несколько этапов. Израиль согласился на египетское предложение, ХАМАС пока ответа не дал.

Лондонская газета "Аль-Хайят" пишет, что США и Иран направили эмиссаров в Эрбиль, чтобы убедить руководство Курдского автономного района отложить проведение референдума о независимости. При этом Иран представляет командир подразделения "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани.

Газета "Аль-Хайят аль-Джадида" напоминает о 24-й годовщине заключения Норвежских соглашений. Издание напоминает читателям об основных пунктах договора. Согласно газете, соглашения не были реализованы в полном объеме по вине Израиля, систематически подрывающего полномочия Палестинской национальной администрации.

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