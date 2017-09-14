Скандал с депутатом ШАС и льготы для бойцов. Обзор ивритоязычной прессы. Четверг, 14 сентября

В центре внимания израильских СМИ в четверг, 14 сентября, скандал с депутатом ШАС Игалем Гуэтой, побывавшем на свадьбе племянника-гомосексуалиста, и льготы для военнослужащих боевых частей.

"Гаарец": Депутат ШАС увольняется из-за того, что присутствовал на свадьбе своего племянника-гомосексуалиста

"Едиот Ахронот": Операция "Вознаграждение"

"Исраэль а-Йом": Барак, банк и связь с Ираном

"Маарив а-Шавуа": Битан о кризисе из-за призыва: ключ от коалиции находится в руках Либермана и Кахлона

"Гаарец": Депутат ШАС увольняется из-за того, что присутствовал на свадьбе своего племянника-гомосексуалиста

Корреспондент "Гаарец" Аарон Рабинович пишет о том, что депутат Кнессета от партии ШАС Игаль Гуэта сообщил о намерении покинуть свой пост после того, как пять высокопоставленных раввинов потребовали от руководства ШАС немедленно отстранить его. Это произошло после интервью на радио "Галей ЦАХАЛ", во время которого Гуэта рассказал, что он присутствовал на свадьбе своего племянника-гомосексуалиста.

Приближенные депутата рассказали, что он отказался извиняться за свои слова и предпочел сдать депутатский мандат. Вместе с тем источники в партии сообщили, что Гуэта получил полную поддержку от председателя ШАС Арье Дери.

Несмотря на то, что Дери хочет, чтобы Гуэта остался на своем посту, у него уже нет полномочий для решения этого вопроса. Они находятся в руках главы Совета мудрецов Торы партии ШАС, раввина Шалома Коэна, которого разгневали слова Гуэты.

"Едиот Ахронот": Операция "Вознаграждение"

Корреспондент "Едиот Ахронот" Йоси Иегошуа о том, что ЦАХАЛ начинает борьбу со снижением мотивации военнослужащих в боевых частях. Для этого используются такие средства, как повышение зарплаты, купоны на развлечения и бесплатные поездки в Эйлат. На третьем году службы бойцы будут получать две тысячи шекелей в месяц, что на 400 шекелей больше, чем сегодня.

Кроме того, солдаты, проходящую службу в спецназе генштаба ("Сайерет Маткаль"), спецподразделении ВВС "Шальдаг", "Шайетет 13" и подразделении 669, будут служить еще три года по контракту и за это государство оплатит им два года обучения в вузе.

"Исраэль а-Йом": Барак, банк и связь с Ираном Корреспондент "Исраэль а-Йом" Акива Бигман о том, что в июле 2013 года, за четыре месяца до ухода из политической жизни, Эхуд Барак начал консультировать гендиректора швейцарского банка Julius Bär. По словам представителя банка, бывший премьер-министр давал консультации по геополитическим вопросам.

По сведениям Бигмана, работники Julius Bär по своей инициативе принимали участие в конференциях "Форум Европа – Иран". Речь идет об учреждении, которое с 2014 года ежегодно проводит конференции, направленные на установление контактов между представителями иранского правительства и иранскими бизнесменами и между европейскими компаниями, чтобы продвигать торговлю и инвестиции после снятия санкций с Ирана.

Пресс-секретарь Эхуда Барака сообщил изданию о том, что бывший глава правительства впервые слышит об участии сотрудников Julius Bär в таких конференциях. По его словам, руководство банка не консультировалось с Бараком по этой теме.

"Маарив а-Шавуа": Битан о кризисе из-за призыва: ключ от коалиции находится в руках Либермана и Кахлона

"Маарив а-Шавуа" сообщает о том, что председатель коалиции Давид Битан высказался по поводу постановления БАГАЦа о призыве ультраортодоксов и кризисе, возникшем в коалиции из-за этого. "Верховный суд создал нам серьезную головную боль", - заявил он и добавил, что "ключи от коалиции находятся в руках Либермана и Кахлона".

Верховный суд удовлетворил иск Движения за качество власти в Израиле и партии "Еш атид" против поправки к закону о призыве, которая позволяет государству не призывать учащихся йешив. Суд постановил, что данная ситуация нарушает социальное равенство.

По словам Битана, ЦАХАЛ должен признаться, что у него нет желания призывать ультраортодоксов. "Пришло время, чтобы армия сказала правду – что она не может принять их", - сказал председатель коалиции.