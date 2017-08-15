Иранская провокация в Персидском заливе. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что иранский беспилотный летательный аппарат пытался препятствовать взлету самолетов с палубы американского атомного авианосца Nimitz, находившегося в Персидском заливе. Несмотря на многочисленные предупреждения, БПЛА не изменил курса, подлетев на 300 метров к кораблю ВМФ США.

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает о визите в Москву командующего Ливийской национальной армии маршала Мухаммада Хафтара. Он попросил Россию поддержать возглавляемые им отряды в борьбе с другими вооруженными группировками. Главное, что интересует ливийского гостя – поставки российского оружия.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" рассказывает о пресс-конференции, проведенной бывшими палестинскими заключенными. Они потребовали от руководства ПНА возобновить выплату зарплат, прекращенную под американским и израильским давлением. Бывшие заключенные считают, что деньги должны быть выплачены и ретроактивно.

Выходящая в Саудовской Аравии газета "Оказ" вспомнила о том, что в 2009 году член британского кабинета Малкольм Рифкинд потребовал расследовать связи организаторов терактов 11 сентября 2001 года с Катаром. В статье приводятся и другие признаки "катарского следа" самого известного теракта в истории. О национальной принадлежности большинства террористов статья не сообщает.