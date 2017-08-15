"Израильтяне отказались убивать армян". Обзор российских СМИ

Иран немедленно откажется от выполнения условий ядерного соглашения, если США введут дополнительные санкции, объявил президент страны Хасан Роухани. "Мы в кратчайшее время – не за неделю или месяц, а спустя несколько дней или часов – возвратимся к прежнему порядку", – цитирует его слова газета "Коммерсант" со ссылкой на агентство новостей AFP.

Президент Ирана также раскритиковал дипломатию США в области следования международным соглашениям, заявив, что Вашингтон систематически нарушает положения Совместного всеобъемлющего плана действий (ключевого документа ядерной сделки). "США не являются ни хорошим партнером, ни надежной стороной в переговорах" – убежден Хасан Роухани.

Международное сообщество призывает Пхеньян к миру и переговорам. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, предложив возобновить формат многосторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. Однако и самого негативного сценария развития ситуации, военного, политики также не исключают, пишет во вторник это же издание.

Тревогу политиков вызвала накануне информация о том, что Пхеньян созывает на совещание северокорейских послов, командированных в ведущие мировые столицы. Эксперты, впрочем, не исключают, что переговоры дипломатов могут способствовать деэскалации.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, провел в Москве встречу с представителем руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамилем. о чем сообщает во вторник Департамент информации и печати при министерстве иностранных дел.

"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся военно-политической обстановки в Сирии и задачи скорейшего политического урегулирования в этой стране на основе резолюции №2254 Совета Безопасности ООН", – говорится в официальном сообщении.

"Израильские операторы дронов отказались убивать армян" – так озаглавлена статья в "Независимой газете", где говорится: запланирована очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию карабахского конфликта, которая состоится в сентябре этого года в Нью-Йорке.

Подготовка к переговорам проходит на скандальном фоне. Как пишет израильская газета "Маарив", Баку при оформлении договора на покупку новой партии израильских беспилотников требовал от доставившей образцы делегации доказать их эффективность атакой армянских позиций. Израильские операторы категорически отказались делать это.

Министерство обороны Азербайджана планировало устроить телетрансляцию этой атаки, чтобы продемонстрировать эффективность своих вооруженных сил. Операторы Aeronautics Defense Systems наотрез отказались направить дроны на позиции Армии обороны Нагорного Карабаха, несмотря на требование руководства делегации, в составе которой находились.

" Данные об оружии Ирана в РФ отражают антироссийскую позицию СМИ". Об этом заявляет во вторник российский МИД, пишет прокремлевская газета "Известия".

"Сообщения о том, что Иран якобы отправил в Россию через Сирию некие элементы наступательных вооружений для ремонта связаны с неверной интерпретацией в западных СМИ российско-иранских отношений, Москва всегда действует в соответствии с международными обязательствами" – цитирует издание текст официального заявления внешнеполитического ведомства.

МИД отметил, что данные сообщения отражают проблему в антироссийски настроенных западных СМИ, которые "на пустом месте" ищут предлоги для осложнения и без того непростых отношений России и Запада, и на этом фоне отношения России и Ирана становятся "разменной монетой", которую используют в неблаговидных целях.

"Через пять лет мигранты из Африки и Ближнего Востока начнут битву за власть в Европе" – утверждает корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова в очередной статье на эту горячую тему.

"Почему мы выступаем против нелегальной миграции? Она несет с собой массу проблем: криминализацию общества, болезни и ухудшение санитарных условий, и самая актуальная проблема – это большой поток денежных средств, в которых прежде всего заинтересована мафия. Нелегальная иммиграция – один из главных способов обогащения на Сицилии. Представители мафиозных группировок занимают определенные рабочие должности в центрах для беженцев (подача еды в столовых, приготовление пищи, распределение гуманитарной помощи, незаконное использование мигрантов в качестве дешевой рабочей силы при сборе фруктов и овощей)", – приводит автор слова активиста движения Noi con Salvini.

"Через десять-пятнадцать лет будет великая битва за Европу – между африканцами и арабами. Арабов я не люблю. Они фанатики. Им нельзя пить и курить, употреблять наркотики. Надо молиться пять раз в день Аллаху. Они зануды. А белые меня не интересуют. Они платят свои долги. Они высосали всю кровь из Африки. А сейчас в Африке тридцать миллионов человек ждут кораблей, чтобы переселиться в Европу. Ей конец! И я рад. Я христианин и верю в Божью справедливость" – говорит нигерийский беженец Баако, католик, торгующий наркотиками.

"Сказочку о том, что мигранты спасают разваливающуюся экономику Европы, я уже не раз слышала в Германии. Мол, бедным мигрантам нужны служащие, которые "подотрут им задницы и вымоют за них туалеты", как грубо выражаются немцы. Только либералы, которые кричат о создании рабочих мест, забывают упомянуть о том, что платить за обслугу должно правительство из собственного бюджета. Италии, к примеру, содержание мигрантов обходится в 5 миллиардов евро в год", – такой вывод Асламова делает уже от собственного лица.