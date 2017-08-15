Обрушение моста в Бней-Браке и задержание Бени Штайнмаца. Обзор ивритоязычной прессы. Вторник, 15 августа

В центре внимания израильских СМИ во вторник, 15 августа, обрушение пешеходного моста в Бней-Браке и задержание миллиардера Бени Штайнмаца по подозрению в коррупции.

"Маарив а-Шавуа": Трагедия с мостом: водитель грузовика погиб, трасса №4 открыта для движения

"Едиот Ахронот": Миллиардер в камере предварительного заключения

"Исраэль а-Йом": Программа возвращения Барака

"Гаарец": Делегация в Каире продвигает открытие посольства

"Маарив а-Шавуа": Трагедия с мостом: водитель грузовика погиб, трасса №4 открыта для движения

Корреспонденты "Маарив а-Шавуа" Алон Хахмон и Моше Коэн сообщают от том, что во вторник, 15 августа, трасса №4 была открыта для движения после завершения работ по разбору завалов от обрушившегося пешеходного моста. В результате инцидента, произошедшего между Бней-Браком и Гиват-Шмуэлем, погиб 60-летний водитель грузового автомобиля, на который упал мост.

По данным полиции, обрушение произошло после того, как мост задел подъемный кран, незаконно установленный на грузовике. Больше четырех часов потребовалось спасателям, чтобы добраться до транспортного средства, раздавленного мостом. Однако, когда им удалось сделать это, водитель был уже мертв. Затем начались работы по расчистке трассы.

"Едиот Ахронот": Миллиардер в камере предварительного заключения

"Едиот ахронот" пишет о задержании Бени Штайнмаца, одного из богатейших людей в Израиле, который подозревается в отмывании денег, мошенничестве и подделке документов. Корреспонденты Эли Синьор и Энди Брид отмечают, что часть этих преступлений была совершена за границей, в том числе в Румынии.

Так, в программе на румынском телевидении заявили, что Штайнмац причастен к делу, которое в Румынии называют "делом агентов Моссада". Утверждается, что израильская кибер-компания была нанята для того, чтобы шпионить за главой румынского отдела по борьбе с коррупцией.

В апреле 2016 года румынские власти заявили, что трое израильтян, которых назвали "людьми Моссада", приехали в страну, чтобы заниматься шпионажем. Двое из них были пойманы, осуждены и приговорены к условному заключению. Теперь утверждается, что за их деятельностью стоял Штайнмац.

"Исраэль а-Йом": Программа возвращения Барака

Корреспондент "Исраэль а-Йом" Мати Тухфельд пишет о том, что экс-глава правительства Эхуд Барак ведет переговоры с председателем партии "Авода" Ави Габаем с целью забронировать для себя место в партийном списке в преддверии следующих выборов. При этом он не готов участвовать в праймериз.

По сведениям журналиста, Барак не станет претендовать на пост председателя партии и выставлять себя на должность главы правительства. Однако он рассчитывает получить портфель министра обороны. Тухфельд отмечает, что в переговорах с Бараком участвует также Ципи Ливни, сопредседатель "Сионистского лагеря". В канцелярии Ави Габая заявили, что "Барак достойный человек", однако, никакие переговоры с ним не ведутся.

"Гаарец:" Делегация в Каире продвигает открытие посольства

Корреспондент "Гаарец" Барак Равид пишет о том, что израильская делегация отправилась в Египет, чтобы обсудить возможность вновь открыть в этой стране посольство Израиля, которое было закрыто восемь месяцев назад. Переговоры касались темы обеспечения безопасности посольства.

Израильские чиновники рассказали, что сторонам удалось достичь значительного продвижения в этом вопросе, и в ближайшее время израильское посольство может вернуться в Каир. В переговорах участвовали представители ШАБАКа и министерства иностранных дел, которые встретились со своими египетскими коллегами.