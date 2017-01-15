Проклятие селфи с Асадом. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что террористическая группировка "Исламское государство" начала укреплять расположенный на северо-востоке Сирии город Дир-аз-Зур. Причина этого – ход кампании по освобождению Мосула. Несмотря на то, что она продвигается медленнее, чем планировалось, ее исход предопределен даже с точки зрения ИГ.

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий ливанской террористической группировке "Хизбалла", рассказывает, что в Бахрейне состоялась манифестация шиитов против предстоящей казни трех шиитских активистов. Манифестанты называли вынесенный приговор незаконным и требовали выпустить заключенных.

Палестинская газета "Аль-Хайят аль-Джадида" продолжает публикацию материалов, посвященных ситуации в секторе Газы. Согласно публикации, ХАМАС проводит аресты активистов, участвовавших в манифестации протеста, переросшей в столкновения. Многие из задержанных – члены ФАТХа.

Агентство Maan сообщает об открытии посольства Палестины в Ватикане. В церемонии приняли участие Папа Римский Франциск и председатель ПНА Махмуд Аббас. В ходе переговоров Аббас передал понтифику два ценных подарка: макеты Храма гроба Господня в Иерусалиме и базилики Рождества в Бейт-Лехеме. Политик также призвал все страны мира признать государство Палестина и выступить против оккупации.

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает о проклятии фото с Асадом. Согласно публикации, многие сторонники Башара Асада, сфотографировавшись с сирийским лидером, гибли в течение последующего года. Канал отмечает, что в социальных сетях это явление получило название "проклятие селфи с Асадом", несмотря на то, что речь идет не о селфи, а о обычной фотографии.