Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 15 января 2017 года

В воскресенье, 15 января, израильские СМИ подробно обсуждают развитие расследования по делам 2000 и 1000 в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Едиот Ахронот": "Мы бы не пережили этого землетрясения"

"Гаарец": Советники Трампа: "Мы выступаем против Парижской конференции"

"Исраэль а-Йом": Депутат Кнессета Киш представил внешнеполитическую программу.

"Маарив а-Шавуа": Сирия угрожает: мы отреагируем на израильскую агрессию

"Едиот Ахронот": "Мы бы не пережили этого землетрясения"

Ответственный редактор "Едиот Ахронот" Рон Ярон опубликовал текст, в котором высказался по поводу опубликованных подробностей переговоров между владельцем его издания Нони Мозесом и премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Ярон пишет, что если бы сделка состоялась, и Мозес навязал бы изменения редакционной политики, журналисты покинули бы газету, и она бы рухнула.

"Гаарец": Советники Трампа: "Мы выступаем против Парижской конференции"

Барак Равид и Джеки Хури сообщают, что представители правительства Франции встречались несколько недель с советниками избранного президента США Дональда Трампа и представили ему контуры Парижской конференции по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Представители Трампа отметили, что категорически возражают против этой конференции, особенно за пять дней до смены власти в США. По мнению советников Трампа, эта конференция во многом созывается для того, чтобы ограничить свободу действий будущей администрации.

"Исраэль а-Йом": Депутат Киш представил внешнеполитическую программу

Депутат Кнессета Йоав Киш ("Ликуд") представил в интервью Второму каналу свою программу урегулирования конфликта с ПНА. В рамках предложения Киша, речь идет к возврату к программе автономии, которая существовала во времена Бегина и Шамира.

"Маарив а-Шавуа": Сирия: "Мы отреагируем на агрессию Израиля"

Министерство иностранных дел Сирии призвало мировое сообщество принять срочные меры против Израиля. Официальный Дамаск обвинил израильскую авиацию в бомбардировке целей на сирийской территории. В распространенном заявлении МИД Сирии требует от Совета безопасности ООН наказать Израиль за нарушение сирийского суверенитета. В письме председателю СБ ООН и генеральному секретарю ООН сказано, что Израиль постоянно совершает агрессию против Сирии с начала "террористической войны против страны". При этом МИД Сирии заявил, что террористическая кампания спланирована разведками Израиля, США, Франции и Великобритании при участии Саудовской Аравии, Турции, Катара и других государств.