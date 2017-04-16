16 апреля 2017 г.
последняя новость: 11:01
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:07 Благодатный огонь в оккупированном Иерусалиме. Обзор арабских СМИ
08:49 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 16 апреля 2017 года
12:37 На пост президента Ирана претендуют 126 человек. Обзор российских СМИ
09:04 Восьмое российское вето по Сирии. Обзор арабских СМИ
08:24 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 13 апреля 2017 года
13:09 Die Welt: Пламенный привет в адрес Москвы
13:08 Der Spiegel: Чего Трамп хочет в Сирии?
11:52 США расследуют, причастна ли Россия к химической атаке. Обзор арабских СМИ
08:49 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 12 апреля 2017 года
10:25 Эрик Трамп в интервью Telegraph о решении отца атаковать Сирию: его не пугает Путин
Пресса

Благодатный огонь в оккупированном Иерусалиме. Обзор арабских СМИ

время публикации: 10:07 | последнее обновление: 10:19 блог версия для печати фото
Благодатный огонь в оккупированном Иерусалиме. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan рассказывает о том, как палестинские христиане отмечали Страстную субботу – день накануне Пасхи. К Храму гроба Господня в оккупированном Иерусалиме были стянут крупные подразделения израильской полиции. Здесь в ожидании церемонии схождения Благодатного огня собрались тысячи паломников. Церемония, восходящая к IV веку, символизирует Воскресенье Господне.

Палестинская газета "Аль-Хайят аль-Джадида" утверждает, что сотни поселенцев взяли штурмом расположенную в Шхеме гробницу Йосифа. Это было сделано под прикрытием военнослужащих израильской армии. Оккупантам была предоставлена возможность провести талмудические обряды. Тем временем военные проводили обыски в окрестных домах.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что по меньшей мере 100 человек погибли в Алеппо в результате атаки на конвой автобусов с эвакуируемыми. Еще несколько сотен человек получили ранения. В автобусах находились сторонники Башара Асада, вывезенные из блокированных оппозицией деревень.

Египетская газета "Аль-Ахрам" знакомит читателей с видами на урожай. По словам министра снабжения Али Муселхи рассказывает о начале страды. Планируется собрать 4-4,5 миллионов тонн пшеницы. Общая площадь злаковых посевов в Египте составляет более 14.000 квадратных километров.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 16 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017