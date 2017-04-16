Благодатный огонь в оккупированном Иерусалиме. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan рассказывает о том, как палестинские христиане отмечали Страстную субботу – день накануне Пасхи. К Храму гроба Господня в оккупированном Иерусалиме были стянут крупные подразделения израильской полиции. Здесь в ожидании церемонии схождения Благодатного огня собрались тысячи паломников. Церемония, восходящая к IV веку, символизирует Воскресенье Господне.

Палестинская газета "Аль-Хайят аль-Джадида" утверждает, что сотни поселенцев взяли штурмом расположенную в Шхеме гробницу Йосифа. Это было сделано под прикрытием военнослужащих израильской армии. Оккупантам была предоставлена возможность провести талмудические обряды. Тем временем военные проводили обыски в окрестных домах.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что по меньшей мере 100 человек погибли в Алеппо в результате атаки на конвой автобусов с эвакуируемыми. Еще несколько сотен человек получили ранения. В автобусах находились сторонники Башара Асада, вывезенные из блокированных оппозицией деревень.

Египетская газета "Аль-Ахрам" знакомит читателей с видами на урожай. По словам министра снабжения Али Муселхи рассказывает о начале страды. Планируется собрать 4-4,5 миллионов тонн пшеницы. Общая площадь злаковых посевов в Египте составляет более 14.000 квадратных километров.