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Пресса

Sunday Times: МВД Великобритании рассмотрит вопрос о лишении гражданства жены Асада

время публикации: 14:00 | последнее обновление: 14:00 блог версия для печати фото
Асма Асад

Британский еженедельник Sunday Times сообщает, что депутаты парламента Великобритании подали в МВД запрос с требованием лишить гражданства уроженку Лондона Асму Асад, супругу президента Сирии Башара Асада.

Поводом для парламентского запроса послужили публикации Асмы Асад в социальных сетях, в которых она обвиняла страны Запада в распространении дезинформации по поводу химического заражения в Хан Шейхуне.

В запросе отмечается, что три официальных аккаунта супруги Асада в социальных сетях в Instagram, Facebook и Telegram используются для регулярных публикаций в поддержку президента Сирии, в которых восхваляются "шахиды" сирийского режима и содержатся обвинения в адрес стран Запада.

В этих соцсетях у Асмы Асад более полумиллиона читателей. Она обращается к ним по-арабски и по-английски.

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