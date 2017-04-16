Sunday Times: МВД Великобритании рассмотрит вопрос о лишении гражданства жены Асада

Британский еженедельник Sunday Times сообщает, что депутаты парламента Великобритании подали в МВД запрос с требованием лишить гражданства уроженку Лондона Асму Асад, супругу президента Сирии Башара Асада.

Поводом для парламентского запроса послужили публикации Асмы Асад в социальных сетях, в которых она обвиняла страны Запада в распространении дезинформации по поводу химического заражения в Хан Шейхуне.

В запросе отмечается, что три официальных аккаунта супруги Асада в социальных сетях в Instagram, Facebook и Telegram используются для регулярных публикаций в поддержку президента Сирии, в которых восхваляются "шахиды" сирийского режима и содержатся обвинения в адрес стран Запада.

В этих соцсетях у Асмы Асад более полумиллиона читателей. Она обращается к ним по-арабски и по-английски.