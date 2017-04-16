Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 16 апреля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ трагедия в Иерусалиме, где 14 апреля араб, вооруженный ножом, совершил нападение в трамвае, следовавшем по улице Яффо в районе площади ЦАХАЛ. В результате нападения была убита британская студентка. Террорист был задержан.

"Едиот Ахронот": Машаль: "Любая информация о пленных израильтянах будет выдана не бесплатно"

"Гаарец": В течение года были арестованы около 400 палестинских арабов в связи с подозрении о возможном совершении ими теракта

"Исраэль а-Йом": В Шхеме были разоблачены двое военнослужащих подразделения "Дувдеван"

"Маарив а-Шавуа": Война нервов

"Едиот Ахронот": Машаль: "Любая информация о пленных израильтянах будет выдана не бесплатно"

Элиор Леви сообщает в "Едиот Ахронот", что глава политбюро ХАМАС Халид Машаль заявил, что Израиль не получит "даром" информацию об удерживаемых в плену израильтянах и телах погибших военнослужащих. По словам Машаля, ХАМАС не будет вести никаких переговоров до тех пор, пока не будут выпущены из израильских тюрем все боевики, освобожденные в рамках сделки Шалита, а затем снова арестованные.

"Гаарец": В течение года были арестованы около 400 палестинских арабов в связи с подозрении о возможном совершении ими теракта

Амос Арэль сообщает в "Гаарец", что ШАБАК и ЦАХАЛ разработали метод выявления подозреваемых по уликам, обнаруженным в интернете. Именно многочисленные аресты, часть из которых была проведена без суда, привели к спаду волны террора, как пишет журналист.

"Исраэль а-Йом": В Шхеме были разоблачены двое военнослужащих подразделения "Дувдеван"

Лилах Шуваль и Даниэль Сириоти пишут в "Исраэль а-Йом", что в ходе операции в Шхеме, военнослужащие подразделения "Дувдеван" были задержаны силами безопасности Палестинской автономии. Позднее солдаты были освобождены при посредничестве гражданской администрации. Речь идет о двух военнослужащих, выполнявших оперативное задание под видом арабов. Они были задержаны сотрудниками полиции автономии на блокпосте в квартале Рафидия неподалеку от университета Ан-Наджах и доставлены в местный полицейский участок.

"Маарив а-Шавуа": Война нервов

Нисан Цур сообщает в "Маарив а-Шавуа", что напряжение в отношениях между США и КНДР достигло нового пика, когда Пхеньян представил свои баллистические ракеты и заявил, что любая агрессия со стороны американцев будет связана с тяжелыми потерями со стороны США. При этом Китай предостерегает, что в случае войны между КНДР и США "победителей не будет".