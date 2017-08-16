Выборы в Иордании: жена победила мужа. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan приводит заявление председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. "Раис" сообщил, что готов ввести новые санкции против ХАМАСа, если тот не примет всех условий ФАТХа на переговорах по преодолению раскола на палестинской улице. ХАМАС возлагает на ФАТХ ответственность за гуманитарную катастрофу в секторе Газы.

Принадлежащий «Хизбалле» ливанский телеканал «Аль-Манар» рассказывает о выступлении президента Исламской республики Иран Хасана Роухани перед депутатами парламента. Глава государства пригрозил США выходом из соглашения о судьбе ядерной программы в случае принятия новых санкций против Ирана.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передает, что в Палестинской автономии обеспокоены запланированным на октябрь 2017 года первым в истории африканско-израильским саммитом. Палестинские активисты пытаются оказать давление на потенциальных участников, чтобы убедить их бойкотировать мероприятие.

Иорданская газета "Ад-Дустур" следит за ходом муниципальных выборов в Хашимитском королевстве. Особое внимание уделяется курьезам. В списках немало кандидатов-родственников. В аль-Равде в местный совет были выбраны отец и сын. В другом жена одержала верх над мужем.