Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 16 августа 2017 года

В центре внимания израильских СМИ напряженность в отношениях между Западом и Северной Кореей.

"Едиот Ахронот": После Барака: Ольмерта тоже видели без телохранителя

"Гаарец": Председатель "Аводы" Габай и бывший министр обороны Яалон встретились и договорились о сотрудничестве

"Исраэль а-Йом": Снижение мотивации

"Маарив а-Шавуа": "Ликуд" отказался от 2.500 "новых ликудников"

"Едиот Ахронот": После Барака: Ольмерта тоже видели без телохранителя

Итамар Айхнер сообщает "Едиот Ахронот", что после того, как в субботу в эфире десятого канала бывший израильский премьер Эхуд Барак заявил, что не пользуется услугами телохранителя и ходит с пистолетом, другой экс-премьер Эхуд Ольмерт, недавно вышедший из тюрьмы, также начал появляться на людях без охраны и на личном автомобиле.

"Гаарец": Председатель "Аводы" Габай и бывший министр обороны Яалон встретились и договорились о сотрудничестве

Хаим Левинсон сообщает в "Гаарец", что председатель партии "Авода" Ави Габай недавно встречался с бывшим министром обороны Моше Яалоном и договорился с ним о сотрудничестве. Левинсон пишет, что дружеские отношения между Габаем и Яалоном установились после того, как в связи с отставкой Яалона с поста министра обороны Габай решил выйти из правительства.

"Исраэль а-Йом": Снижение мотивации

Йоав Лимор приводит в "Исраэль а-Йом" данные пресс-службы ЦАХАЛа, согласно которым, за последние годы сильно снизилось стремление израильских подростков служить в пехотных войсках. Так, если раньше на одно место в "Голани" претендовали 6 человек, то теперь это число снизилось до 3,8.

"Маарив а-Шавуа": "Ликуд" отказался от 2.500 "новых ликудников"

Арик Бендер сообщает в "Маарив а-Шавуа", что в "Ликуде" продолжаются усилия по устранению так называемых "новых ликудников", которые, как утверждает Давид Битан, состоят в нескольких партиях. Представители "новых ликудников" утверждают, что в партийных документах произошла ошибка, и требуют восстановить в партии исключенных соратников.