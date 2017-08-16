Вован и Лексус "узнали правду": Украина снабжала ракетами КНДР. Обзор российских СМИ

По данным местных СМИ, летчик сирийского МиГ-21, сбитого близ иракской границы, попал в плен боевикам, его судьба неизвестна, пишет в среду информационное агентство ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia/

Издание напоминает, что инцидент, о котором идет речь, произошел в окрестностях населенного пункта Амак-аль-Бадия близ иракской границы. Самолет был сбит в районе ожесточенных боев правительственных войск против боевиков ИГ.

Полиция Стамбула задержала разыскиваемого Интерполом боевика террористической группировки ИГ. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на Hurriyet Daily News, арестованный по имени Мехди А. прибыл в Турцию для подготовки теракта на территории Европы.

Спецоперация началась пять дней назад, когда правоохранительные органы получили информацию о нахождении в городе экстремиста. Полиция выявила дом, где остановился член террористической группировки, и провела его штурм. Отмечается, что Мехди А. находился в списке разыскиваемых Интерполом террористов в течение трех лет, его подозревают в связях с исполнителями атак в Европе в последние годы. Ожидается, что он будет экстрадирован в Бельгию.

"Сирия уличила США и Британию в поставке химоружия" – так озаглавлена статья в прокремлевской газете "Известия", в которой говорится, что эти две страны якобы снабжали боевиков гранатами с отравляющим веществом, о чем сообщил замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад.

Выступая на пресс-конференции в Дамаске он утверждал, что боеприпасы изготавливались американской компанией Federal Laboratories, а ядовитые вещества произведены британской фирмой Cherming Defence UK и американской NonLethal Technologies. "Найденные спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN", – приводит слова Микдада агентство РИА Новости.

Северная Корея не зависит от импорта двигателей – эксперты США усомнились в причастности Украины к ракетной программе Пхеньяна. Они полагают, что КНДР способна самостоятельно производить ракетные двигатели, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на Reuters и американскую разведку.

Ранее газета The New York Times сообщила, что двигатели RD-250 на северокорейских баллистических ракетах могли быть изготовлены на украинском заводе тяжелого машиностроения "Южмаш", а представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что, если информация подтвердится, Вашингтон очень серьезно отнесется к такого рода поставкам.

Официальный Киев гневно опроверг информацию западных СМИ о том, что ракетная программа КНДР достигла определенных успехов благодаря двигателям из Украины. Но пранкеры Вован и Лексус разыграли Сергея Войта, одного из руководителей украинского предприятия "Южмаш", и тот во всем признался, пишет прокремлевская "Российская газета".

Войт, как сообщает издание, был уверен, что ему позвонил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, от которого руководство завода не скрывает правды. В ходе розыгрыша выяснилось, что с властями КНДР украинские ракетчики сотрудничают последние аж 14 лет. "Мы только начали там с Кореей по мелочам. С Кореей 14 лет работает наше конструкторское бюро "Южное" наше более 14 лет. С Китаем – более 20 лет. Что они там делают? Я не знаю. К нам информация эта не доходит" – приводит газета слова Войта, который подчеркнул, что данная информация известна руководителям СБУ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявляет, что Россия не поддержит идею "экономического удушения" КНДР – по его мнению, возможности экономического давления на Пхеньян практически исчерпаны, пишет "Комсомольская правда".

"Мы не можем поддерживать те идеи, которые наши партнеры продолжают вынашивать – они направлены буквально на экономическое удушение Северной Кореи со всеми негативными, трагическими и гуманитарными последствиями для граждан КНДР", – приводит издание слова Лаврова.