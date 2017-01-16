Конференция за пять дней до Трампа. Обзор арабских СМИ

Сайт "Аль-Баваба" сообщает, что 12 человек погибли и еще 20 получили ранения, когда танк сирийской армии обстрелял группу гражданских лиц к северу от Дамаска. Согласно публикации, под обстрел попали участники свадебной церемонии. Несколько из них находятся в критическом состоянии. Согласно лидеру сирийской оппозиции Рияду Хиджабу, режим около 400 раз нарушил перемирие, заключенное 30 декабря.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что рядом с аэропортом Бишкека разбился турецкий транспортный самолет Boeing 747. Погибли по меньшей мере 32 человека, подавляющее большинство из которых – жители деревни, на которую рухнул лайнер. Предполагается, что причиной крушения стал густой туман.

Согласно агентству Maan, большинство палестинских движений заявили о бессмысленности парижской конференции. Так, представитель "Исламского джихада" Дауд Шихаб заявил, что убитый и похороненный Израилем мирный процесс уже не оживить. Лидер Народного фронта освобождения Палестины в Газе Кайид аль-Гуль особо отметил нецелесообразность проведения встречи за пять дней до инаугурации президента Дональда Трампа, поддерживающего поселения.

Сайт ХАМАСа Palestine Info рассказывает, что глава администрации сектора Газы Исмаил Ханийя встретился в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом Бин Хамадом. Эта встреча привела к конкретным шагам, направленным на преодоление энергетического кризиса в Газе – на закупку топлива выделены миллионы долларов.