Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 16 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ остается "Дело 2000". Нони Мозес не менее 12 раз встречался с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в присутствии третьего лица.

В день открытия конференции в Париже по вопросам урегулирования палестино-израильского конфликта, в городах Израиля и израильских СМИ была запущена кампания "One State for Two People – Palestine" ("Одно государство для двух народов – Палестина"). Итай Блюменталь сообщает в "Едиот Ахронот", что общественная организация "Генералы за безопасность Израиля", инициировавшая кампанию, объясняет ее необходимостью как можно скорее отделиться от палестинцев.

Шарон Полбер и Джекки Хури сообщают в "Гаарец", что юридический советник правительства Авихай Мандельблит издал распоряжение о том, что следует усилить контроль над соблюдением запрета полигамии и ужесточить наказания за нарушение запрета.

Эли Леон, Шломо Цезана, Гидеон Алон и Даниэль Сириоти сообщают в "Исраэль а-Йом", что в ходе состоявшейся в воскресенье телефонной беседы уходящий глава Госдепартамента Джон Керри сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу, что США будут возражать против любых документов, принятых в ходе парижской конференции, если они усугубят антиизраильскую резолюцию Совбеза ООН.

Алон Хакмон и Арик Бендер сообщает в "Маарив а-Шавуа", что 2-й канал ИТВ опубликовал новые отрывки разговоров между главой правительства Израиля Биньямином Нетаниягу и владельцем "Едиот Ахронот" Нони Мозесом. В ходе последних опубликованных разговорах Нетаниягу просит Мозеса нанять более "удобных" для себя журналистов, а Мозес обещает премьеру позаботиться о том, чтобы тот остался главой правительства.