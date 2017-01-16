Сирия предупредила Израиль о последствиях нападения. Обзор российских СМИ

Командование ВС Сирии ответило на ракетный удар истребителей ВВС Израиля по военному аэродрому Мезза, расположенному в 5 км от президентского дворца, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Эта агрессивная акция стала отчаянной попыткой поднять моральный дух террористических формирований", – говорится в заявлении командования вооруженных сил САР, передает ТАСС. Также командование предупредило Израиль о последствиях нападения, подчеркнув, что "сирийская армия будет продолжать вести войну против террористов до их полной ликвидации и отсечет руки, которые стоят за ними".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" об инциденте с доставкой лекарств из США для бывшего премьера Евгения Примакова и попытке вербовки российского дипломата, которому было поручено купить препараты. "Американские спецслужбы помешали российскому дипломату в США купить легально заказанное лекарство для Евгения Примакова" – цитирует слова Захаровой издание "Вести.Ru".

Пресс-секретарь МИД сообщила, что нужные препараты можно было приобрести только в США, у дипломата были все разрешающие документы для их покупки, и для его покупки родные и близкие господина Примакова собрали около $10 тыс. Российский дипломат за указанную сумму собирался приобрести лекарства, когда к нему подошли сотрудники американских спецслужб, которые сопроводили его в подвал магазина, где не работала сотовая связь. Он не мог связаться ни с консульством, ни с посольством, ни со своими коллегами.

"Дональду Трампу подарят пол-Мосула" – так называется статья, опубликованная в понедельник газетой "Коммерсант", где говорится, что накануне инаугурации президента США иракская армия добилась крупных успехов в борьбе с ИГ.

В последния дни вооруженные силы Ирака резко усилили натиск на отряды "Исламского государства" (ИГ), контролирующие второй по величине город страны Мосул – штурм идет гораздо более активно, чем несколько недель назад, когда казалось, что наступление выдохлось. По мнению экспертов, цель властей в Багдаде – добиться решающих успехов в борьбе с исламскими радикалами, доказав команде Дональда Трампа свою эффективность и перспективность.

Ряд саудовских СМИ раскритиковал внешний вид государственного секретаря по торговле Испании Марии Луисы Понселы, информирует агентство РИА Новости. Госсекретарь прибыла в Саудовскую Аравию в составе испанской делегации во главе с королем Фелипе VI. Политик отказалась соблюдать дресс-код и на встречи с саудовским руководством в Эр-Рияде приходила в короткой юбке и с непокрытой головой. Вид Марии Луисы Понселы вызвал недовольство ряда саудовских СМИ, говорится в этой статье.

Количество людей, которые полагают, что Россия заслуживает большего доверия, чем США, растет. Это признал президент США Барак Обама в комментарии передаче 60 Minutes на телеканалеCBS News, пишет в понедельник проправительственная "Российская газета".

В ходе беседы с журналистом Обама затронул вопрос единства США в связи с хакерскими атаками. Действующий глава Белого дома признался, что у него вызывает беспокойство состояние демократии в США и способности страны сохранить чувство единства. При этом Обама упомянул ситуацию с хакерскими атаками, ответственность за которую Белый дом "бездоказательно приписывает" России.

"Меня беспокоит, насколько определенные круги убеждены в том, что президент России Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США. Это что-то новое", – приводит газета слова уходящего президента.

"Давосу уже неинтересно, кто такой мистер Путин" – так называется статья, опубликованная "Независимой газетой", где говорится, что впервые ведущую роль на подобных мировых мероприятиях начинает играть Китай, а представители команды избранного президента США Дональда Трампа решили вообще не приезжать в Давос.

Заметно изменилось на Всемирном форуме и положение России. Если раньше эту страну считали привлекательной для инвестиций быстрорастущей экономикой, то теперь Россия воспринимается главным образом как досадный раздражитель.Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проигнорирует Всемирный экономический форум, который пройдет в швейцарском Давосе с 17 по 20 января.