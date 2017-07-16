Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 16 июля 2017 года

Утром 14 июля трое террористов, пришедших на Храмовую гору, открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего попытались скрыться в одной из мечетей. В результате теракта погибли двое бойцов МАГАВ.

"Едиот Ахронот": Габай появился на митинге против Мандельблита и призвал Кахлона, Дери и Либермана развалить правительство

"Гаарец": Добавка в словарь терминов по обществоведению: в школе важно прививать еврейскую культуру

"Исраэль а-Йом": Сегодня: Нетаниягу встретится в Париже с президентом Франции Макроном

"Маарив а-Шавуа": Напряженная тишина: сегодня будет постепенно восстановлен доступ на Храмовую гору

"Едиот Ахронот": Габай появился на митинге против Мандельблита и призвал Кахлона, Дери и Либермана развалить правительство

В Петах-Тикве возле дома юридического советника правительства Авихая Мандельблита состоялась очередная демонстрация протеста. По различным оценкам в ней приняли участие от 900 до 2.000 человек. В демонстрации принял участие и вновьизбранный глава партии "Авода" и блока "Сионисткий лагерь" Ави Габай.

"Гаарец": Добавка в словарь терминов по обществоведению: в школе важно прививать еврейскую культуру

Ярден Цур сообщает в "Гаарец", что многие места в учебнике по обществоведению, раскритикованные БАГАЦем, так и не были исправлены. Неоднозначные заявления поданы как факты, нет плюрализма и арабы представлены как враги Израиля.

"Исраэль а-Йом": Сегодня: Нетаниягу встретится в Париже с президентом Франции Макроном

Шломо Цезана сообщает в "Исраэль а-Йом", что премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправился с официальными визитами во Францию в Венгрию. Во Франции глава правительства Израиля примет участие в церемонии, посвященной 75-летнию со дня депортации евреев этой страны в дни Второй мировой войны. Позднее состоится рабочая встреча премьер-министра Нетаниягу и президента Франции Макрона. Это будет первая официальная встреча Нетаниягу и Макрона после вступления в должность нового президента Франции.

"Маарив а-Шавуа": Напряженная тишина: сегодня будет постепенно восстановлен доступ на Храмовую гору

Алон Хакмон, Арик Бендер и Ясер Окави пишут в "Маарив а-Шавуа", что канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу распространила сообщение, что принято решение постепенно возобновить визиты паломников и туристов на Храмовую гору. В соответствии с принятым решением, у входа на Храмовую гору будут установлены металлоискатели. Видеокамеры, расположенные за пределами Храмовой горы, будут фиксировать все, происходящее на ее территории.