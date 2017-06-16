Аналитик Stratfor: месть "Хизбаллы" как холодное блюдо. О подготовке теракта в США

На сайте американской разведывательно-аналитической компании Stratfor опубликована статья эксперта Бена Веста под заголовком ""Хизбалла" наблюдает и выжидает".

Автор публикации отмечает, что, в отличие от суннитского "Исламского государства", шиитская "Хизбалла" зачастую не спешит с акциями мести и тщательно готовит каждую такую акцию. По выражению автора, месть "Хизбаллы" обычно оказывается "холодным блюдом". Так, например, деятельность задержанных 8 июня этого года двух граждан США, 32-летнего Али Курани из Нью-Йорка и 27-летнего Самира аль-Дебека из Дирборна (штат Мичиган), планировавших теракты против американских и израильских объектов в США и Панаме, Бен Вест рассматривает в контексте подготовки очередной акции возмездия за убийство бывшего главы спецслужб "Хизбаллы" Имада Мугнии (Мурнии), ликвидированного в Дамаске 12 февраля 2008 года.

Курани, в частности, в 2009-2015 годах собирал сведения о поездках высокопоставленных израильских военных в США и передавал их руководству спецслужб "Хизбаллы". Он же организовал закупку в Китае большой партии одноразовых пакетов первой медицинской помощи (для местного охлаждения тканей), содержавших нитрат аммония, который можно использовать для изготовления взрывных устройств. В 2012 эти пакеты были отправлены на Кипр, где планировался теракт против израильских туристов. По материалам следствия, Курани передавал в Ливан и сведения о правительственных учреждениях на Манхэттене, о системе безопасности в международном аэропорту имени Кеннеди и т.д. Аль-Дебек, в свою очередь, собирал для "Хизбаллы" информацию об израильских и американских объектах в Панаме.

Автор отмечает, что Курани и аль-Дебек собирали информацию об израильтянах еще в пяти странах, и напоминает, что "Хизбалла" ранее осуществляла теракты против израильтян в государствах, далеких от зоны конфликта с Израилем, непричастных к нему и не являющихся союзниками еврейского государства – в частности, в Болгарии (Бургас, 18 июля 2012 года) и в Аргентине (Буэнос-Айрес, 18 июля 1994 года).

По оценке экспертов ФБР, "Хизбалла" не всегда использует полученные сведения непосредственно для осуществления нападения, иногда информация используется для "отправки посланий" (когда теракт имитируется или осуществляется так, чтобы не было жертв). В этой связи цитируются слова Самира аль-Дебека, произнесенные им на допросе после ареста, о том, что, в отличие от ИГ, ""Хизбалла" не убивает просто ради того, чтобы убивать".

Еще одно отличие "Хизбаллы" от ИГ, как пишет Бен Вест, состоит в том, что инструкторы ливанской "Партии Аллаха" хорошо готовят будущих организаторов и исполнителей терактов. В то время, как многие исполнители "акций мести" от имени ИГ не проходили никакой военной и диверсионной подготовки. Агенты "Хизбаллы" осмотрительней, хитрее и профессиональней, чем "джихадисты" ИГ, пишет автор публикации. Курани, например, в Бангкоке специально нанимал проституток, чтобы те предупреждали его о возможной слежке.

Но главным отличием в тактике двух этих террористических организаций Вест называет то, что "Хизбалла" выбирает "тяжелые цели" – дипломатические миссии, правоохранительные учреждения, военные объекты, а "Исламское государство" просто стремится убить как можно больше людей, выбирая такие "легкие цели", как концертные залы, рынки, пешеходные зоны. По этой причине, считает Вест, "Хизбалла" представляет собой более серьезную стратегическую угрозу для Запада, чем "Исламское государство".





