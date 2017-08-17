Израиль оставил семейство Бадр без автомойки. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что правительство Великобритании предупредило корабли, находящие в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, о возможной террористической атаки с помощью заминированных радиоуправляемых лодок. Предупреждение было передано после ракетной атаки двух торговых судов в Баб-эль-Мандебском заливе.

Газета Jordan Times рассказывает о встрече короля Иордании Абдаллы Второго с делегацией жителей Иерусалима, в том числе – представителями Вакфа. Монарх дал самую высокую оценку стойкости, проявленной иерусалимцами в борьбе с оккупацией. Издание сообщает, что на нужды Вакфа дополнительно выделен миллион долларов.

Сайт Arab News сообщает о прибытии в Саудовскую Аравию старейшей участницы Хаджа. Гражданке Индонезии Баик Марии 104 года, она одна из 221.000 индонезийцев, которым предстоит принять участие в паломничестве. По словам индонезийского консула, несмотря на преклонный возраст, Баик отличается завидным здоровьем и сможет принять участие во всех ритуалах Хаджа.

Агентство Maan передает, что израильские власти разрушили в иерусалимском районе Бейт Ханина мойку для автомобилей, принадлежащую семейству Бадр. В Джабль Мукабар снесен магазин, а Сильване – жилой дом. Агентство отмечает, что в последнее время процедура сноса значительно ускорилась.