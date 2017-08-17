17 августа 2017 г.
последняя новость: 11:48
Вино в пещере льется рекой
Закрыта программа Юлии Меньшовой
Умерла Вера Глаголева
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:29 Израиль оставил семейство Бадр без автомойки. Обзор арабских СМИ
09:33 Заявления Трампа о демонстрации неонацистов и визит в Израиль генсека ООН. Обзор ивритоязычной прессы. Четверг, 17 августа
14:55 Вован и Лексус "узнали правду": Украина снабжала ракетами КНДР. Обзор российских СМИ
14:45 Inopressa: Режим Ким Чен Ына выживает, запугивая весь мир
14:35 Inopressa: Что стоит за статьей-фальшивкой, перевод которой появился в российских СМИ?
11:47 Выборы в Иордании: жена победила мужа. Обзор арабских СМИ
10:07 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 16 августа 2017 года
11:48 Посол России в Ватикане в интервью La Stampa: общность взглядов с Папой по Сирии и Украине
11:44 The New York Times: Почему при социализме cекcуальная жизнь женщин была лучше
11:38 "Израильтяне отказались убивать армян". Обзор российских СМИ
Пресса

Израиль оставил семейство Бадр без автомойки. Обзор арабских СМИ

время публикации: 10:29 | последнее обновление: 10:52 блог версия для печати фото
Израиль оставил семейство Бадр без автомойки. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что правительство Великобритании предупредило корабли, находящие в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, о возможной террористической атаки с помощью заминированных радиоуправляемых лодок. Предупреждение было передано после ракетной атаки двух торговых судов в Баб-эль-Мандебском заливе.

Газета Jordan Times рассказывает о встрече короля Иордании Абдаллы Второго с делегацией жителей Иерусалима, в том числе – представителями Вакфа. Монарх дал самую высокую оценку стойкости, проявленной иерусалимцами в борьбе с оккупацией. Издание сообщает, что на нужды Вакфа дополнительно выделен миллион долларов.

Сайт Arab News сообщает о прибытии в Саудовскую Аравию старейшей участницы Хаджа. Гражданке Индонезии Баик Марии 104 года, она одна из 221.000 индонезийцев, которым предстоит принять участие в паломничестве. По словам индонезийского консула, несмотря на преклонный возраст, Баик отличается завидным здоровьем и сможет принять участие во всех ритуалах Хаджа.

Агентство Maan передает, что израильские власти разрушили в иерусалимском районе Бейт Ханина мойку для автомобилей, принадлежащую семейству Бадр. В Джабль Мукабар снесен магазин, а Сильване – жилой дом. Агентство отмечает, что в последнее время процедура сноса значительно ускорилась.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 17 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017