Заявления Трампа о демонстрации неонацистов и визит в Израиль генсека ООН. Обзор ивритоязычной прессы. Четверг, 17 августа

В центре внимания израильских СМИ в четверг, 17 августа, шокирующие заявления президента США Дональда Трампа о демонстрации ультраправых в штате Виргиния и предстоящий визит в Израиль генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

"Едиот Ахронот": Трамп о демонстрации неонацистов: там были и хорошие люди

"Исраэль а-Йом": Послание генсеку: остановить иранцев

"Гаарец": Перевод электростанций в Израиле на газ на 13% снизил смертность от болезней сердца

"Маарив а-Шавуа": Боремся за живого Гая, а не за мертвого: 20 лет со дня исчезновения Гая Хавера

"Едиот Ахронот": Трамп о демонстрации неонацистов: там были и хорошие люди

Корреспондент "Едиот Ахронот" Ципи Шмилович сообщает из Нью-Йорка о шокирующем заявлении президента США Дональда Трампа, который сказал, что среди участников демонстрации ультраправых в штате Виргиния, во время которой погибла женщина, и еще 19 человек получили ранения и травмы, "были хорошие люди".

По его словам, не все там были неонацистами или расистами. Часть людей просто хотела выразить протест против сноса памятника главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. "Почему не говорят об ультралевых?", - спросил Трамп и отметил, что в беспорядках виноваты обе стороны.

Как пишет Шмилович, заявление президента США шокировало республиканцев. В партии подвергли критике слова Трампа. Выступление президента также вызвало гнев в еврейской общине США. Поддержку Трампу выразил только один из бывших лидеров Ку-клукс-клана.

"Исраэль а-Йом": Послание генсеку: остановить иранцев

"Исраэль а-Йом" посвятил своей главный материл визиту в Израиль генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Как пишет корреспондент Йоав Лимор, наша страна представит генсеку разведывательную информацию о деятельности Ирана и "Хизбаллы" в регионе.

Гутерреш должен приехать в Израиль через 10 дней. Это его первый визит в нашу страну после вступления в должность. Генсек проведет встречи с главой правительства Биньямином Нетаниягу, президентом Реувеном Ривлиным, министром обороны Авигдором Либерманом. Он также отправится в Рамаллу, где встретится с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом. Кроме того, Гутерреш побывает в Газе.

Израиль намерен показать генсеку, как ХАМАС используется получаемую от ООН гуманитарную помощь. Гутеррешу, в частности, продемонстрируют один из туннелей, построенных ХАМАСом.

"Гаарец:" Перевод электростанций в Израиле на газ на 13% снизил смертность от болезней сердца

Корреспондент "Гаарец" Цафрир Ринат пишет о положительном влиянии, которое оказал на здоровье населения Израиля перевод электростанций на природный газ. Со ссылкой на данные министерства экологии, автор сообщает о значительном снижении количества людей, умерших от заболеваний, вызываемых загрязненным воздухом.

Так, за период с 2000 до 2011 годы на 13,3% снизилась смертность от кардиологических заболеваний.

На данный момент на газе работают три электростанции, расположенные в Хайфе, Тель-Авиве и Ашдоде. Однако электростанции в Ашкелоне и Хадере все еще продолжают использовать уголь. Государство еще не установило график закрытия электростанций, загрязняющих воздух.

"Маарив а-Шавуа": Боремся за живого Гая, а не за мертвого: 20 лет со дня исчезновения Гая Хавера

"Маарив а-Шавуа" публикует материал, посвященный годовщине со дня исчезновения солдата Гая Хавера. 20 лет назад он вышел с базы на Голанских высотах и пропал.

Корреспондент Эяль Леви пишет о том, что мать Гая, Рина Хавер, не оставляет надежды вновь увидеть сына живым, однако, она чувствует себя одинокой в своих попытках найти его. По ее словам, эта история как "горб на спине армии", и ЦАХАЛ обязан разгадать эту тайну. В ЦАХАЛе заявили, что поиски солдата продолжаются.