"США – проигравшая сверхдержава, Трамп у разбитого корыта". Обзор российских СМИ

Заместитель главы сирийского МИД Фейсал аль-Микдад выступил накануне в Дамаске и заявил, что отравляющие вещества (ОВ), найденные правительственными силами на отбитых у террористов складах с оружием, имеют американское и британское происхождение, пишет в четверг газета "Коммерсант".

Речь идет о ручных гранатах и боеприпасах к гранатометам, содержащих ОВ раздражающего действия CS (хлорбензальмалонодинитрил, или газ "Сирень" в советской армейской классификации) и CN (хлорацетофенон, он же газ "Черемуха"). Химические боеприпасы были произведены компанией Federal Laboratories на территории США, а отравляющие средства – британской компанией Chemring Defence UK и американской NonLethal Technologies.

"Можно с уверенностью сказать, что США и Великобритания, нарушая Конвенцию ООН о запрещении химического оружия, оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии", – резюмировал Фейсал аль-Микдал.

Возможные поставки отравляющих веществ в Сирию из Великобритании и США являются нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он полагает, что проверкой утверждений Дамаска может заняться ООН и Организация по запрещению химического оружия, сформировав отдельную структуру, пишет новостное агентство ТАСС.

США ведут экономическую войну с Китаем, заявил главный советник по стратегическим вопросам Стив Бэннон в интервью The American Prospect. "Для меня экономическая война с Китаем – это все. И мы должны быть маниакально сфокусированы на этом. Если мы продолжим это упускать, через пять, может быть, десять лет может произойти перелом, после которого мы никогда уже не сможем восстановиться" – приводит цитату из этого выступления "Коммерсант".

По словам Бэннона, политика Пекина по проблеме КНДР нужна только для отвлечения внимания. "Один из нас будет гегемоном через 25 или 30 лет, и это будут они, если мы продолжим идти тем же путем. По Корее они просто отвлекают нас. Это отвлекающий маневр", – предупреждает советник.

После того, как движение "Талибан" направило Дональду Трампу открытое письмо с призывом "полностью вывести войска" из Афганистана, член Совета Федерации РФ Алексей Пушков назвал США "проигравшей сверхдержавой".

"В США пошли призывы уйти из Афганистана. Буш войну начал, Обама обманул – ее не завершил, Трамп – у разбитого корыта. Проигравшая сверхдержава", – написал Пушков на своей странице в социальной сети Twitter.

Украина объявила через Интерпол в розыск 52 картины Музейного фонда художников XVIII–XIX веков, которые с марта 2014 года переданы в Симферопольский художественный музей, пишет прокремлевская газета "Известия".

Прокуратура автономной республики Крым, находящаяся в Киеве, заявила, что считает незаконной передачу в Симферопольский музей этих 52 полотен, в связи с чем они были объявлены в международный розыск по каналам Интерпола. Стоимость полотен, по предварительным оценкам, на момент передачи составляла $1,3 млн.

"Среди них такие экспонаты мирового значения: "Лунная ночь" Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина, "Болото" Исаака Левитана и другие", – говорится в сообщении "считающего себя крымским украинского органа", как пишет "Известия".

Министерство юстиции России включило религиозное объединение «Свидетелей Иеговы» в перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности за экстремизм.

"Минюстом России в перечень общественных объединений и религиозных организаций <...>, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности», включена религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте этого ведомства.