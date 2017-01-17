Саудовская Аравия ждет Трампа. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что турецкая полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь. Гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов был задержан в ходе спецоперации в районе Эсеньюрт на западе Стамбула.

Сайт Gulf News цитирует министра иностранных дел Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра, по словам которого, королевство оптимистично смотрит на приход к власти в США Дональда Трампа. Он отметил, что новая администрация намерена вернуть Америке лидирующие позиции на международной арене, бороться с террором и сдерживать Иран.

Новостное агентство Wafa рассказывает, что премьер-министр Палестинской национальной администрации Рами Хамдулла выступил с заявлением о секторе Газы. По его словам, за период после операции «Нерушимая скала» ПНА потратила на нужды сектора 18,5 миллиарда шекелей, не получив ни агоры – все налоги остаются ХАМАСу.

Палестинская газета "Аль-Хайят аль-Джадида" анализирует заявление, сделанное 16 января премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в связи с расследованием "Дела №2000". Его слова о том, что власть в Израиле меняют только на избирательных участках, расценивается как готовность к досрочным выборам.

Сайт "Я Либнан" пишет, что Движение свободных патриотов предупредило о возможной революции в Ливане, если парламент страны кедров не примет новый закон о выборах, вместо действующего сейчас закона 1960 года. Движение, которое возглавляет министр иностранных дел Джебран Бассиль, призвало решить проблему в самые короткие сроки.