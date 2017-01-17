"В условиях санкций россияне питаются деликатесами". Обзор российских СМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе сегодняшней пресс-конференции выразил надежду на то, что взаимодействие России с избранным президентом США Дональдом Трампом в рамках сирийского урегулирования будет более эффективным, чем при уходящем президенте Бараке Обаме. "Надеюсь, что взаимодействие по сирийскому кризису как и по другим проблемам будет более эффективным, нежели чем с администрацией Обамы" – приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства газета "Коммерсант".

По его словам, официальное согласование возможных путей взаимодействия по борьбе с терроризмом в Сирии можно будет начать после вступления в должность избранного президента США, а также новых госсекретаря и министра обороны. "

Россияне предпочитают питаться не снегом, а деликатесами отечественного производства, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя метафору советника Дональда Трампа о бессмысленности санкций в отношении Москвы, сообщает агентство РИА Новости.

"То, что санкции во многом имеют обратный эффект, причем и для страны, в отношении которой вводятся санкции, и в отношении той страны, которая вводит санкции, об этом мы говорили неоднократно и давно. Что касается таких метафор, то, наверное, с этим можно согласиться, хотя я бы уточнил, что, конечно, наверно, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям", – заявил Песков.

Ранее советник избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи отметил бессмысленность санкций против Москвы, заявив, что "русские способны есть снег, чтобы выжить".

Американский беспилотник разбился в Афганистане, передает информационное агентство ТАСС. Талибы заявили, что это их боевики сбили беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошел в восточной провинции Нангархар.

Командование армии США утверждает, что причиной крушения БПЛА стала техническая неисправность. "Мы можем подтвердить, что один из наших БПЛА разбился в провинции Нангархар в понедельник. Мы также можем подтвердить, что он не был сбит, причиной падения стал отказ в работе двигателя", - заявил официальный представитель американских войск в Афганистане.

"Россия и Южная Африка соревнуются за звание самой неравной экономики мира" – так называется статья, опубликованная во вторник "Независимой газетой". Несколько международных аналитических центров именно Россию называют самой неравной экономикой в мире. Консалтинговая компания New World Wealth ранее подсчитала, что в РФ почти две трети (62%) благосостояния находится в распоряжении долларовых миллионеров, более четверти (26%) – у миллиардеров. Специалисты Credit Suisse тоже присудили России первое место в рейтинге наиболее неравномерных экономик мира. По их подсчетам, 1% населения РФ владеет 74,5% благосостояния страны. И в таких рейтингах у России положение оказалось даже хуже, чем у ЮАР.

Лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, ведущий кандидат в президенты Франции, заявила в эксклюзивном интервью проправительственной газете "Известия", что Крым якобы никогда не был украинской территорией.

"После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН", – приводит издание слова французского политика.

"Я буду выступать за отмену санкций. Они бессмысленны, если только их целью не было разорение французских фермеров. К тому же санкции — это довольно глупый метод в дипломатии. Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех. Мы не должны иметь дело с системой, в которой крупные державы навязывают третьим странам, как строптивым детям, свою политику в отношении других государств. Полагаю, что и тут часть политиков Франции продемонстрировала неприемлемую солидарность с Германией в этом вопросе и приверженность немецким приказам", – заключила Ле Пен.

Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как 3,6 млрд. человек – половина населения земли. Об этом свидетельствуют данные отчета неправительственной организации Oxfam. Восемь богачей – это первая восьмерка знаменитого списка Forbes. Номер один в рейтинге – основатель компании Microsoft Билл Гейтс, его состояние журнал оценил в $75 млрд. Прибавить сюда доходы еще 7 бизнесменов и получаем почти пол триллиона долларов, пишет во вторник "Комсомольская правда".