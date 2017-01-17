Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 17 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ остается "Дело 2000": юридический советник правительства обещает опубликовать содержание записей разговоров между Нони Мозесом и Биньямином Нетаниягу.

"Едиот Ахронот": Гади Айзенкот ложится в больницу, во время его отсутствия генштаб ЦАХАЛа возглавит Яир Голан

"Гаарец": Великобритания не подписала итоговый документ Парижской конференции

"Исраэль а-Йом": На Голанских высотах в результате несчастного случая погиб военнослужащий ЦАХАЛа

"Маарив а-Шавуа": Собрано необходимое количество подписей для начала процедуры изгнания Баселя Ратаса из Кнессета

"Едиот Ахронот": Гади Айзенкот ложится в больницу, во время его отсутствия генштаб ЦАХАЛа возглавит Яир Голан

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ближайшие дни начальник генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот проведет в больнице. На время его госпитализации обязанности начальник Генштаба будут возложены на его заместителя, генерал-майора Яира Голана. По информации радиостанции "Решет Бет", Гади Айзенкот предстоит пройти ряд медицинских процедур в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Госпитализация является плановой.

"Гаарец": Великобритания не подписала итоговый документ Парижской конференции

Великобритания, имевшая на конференции в Париже статус наблюдателя, не стала подписывать итоговый документ, который поддержали 70 других участников саммита. В заявлении министерства иностранных дел Великобритании говорится, что конференция, направленная на достижение мира между двумя сторонами, проходила против воли Израиля, а также при отсутствии представителей обеих сторон. "Вместо того, чтобы способствовать миру, конференция может усложнить ситуацию", - говорится в заявлении МИДа.

"Исраэль а-Йом": На Голанских высотах в результате несчастного случая погиб военнослужащий ЦАХАЛа

В понедельник, 16 января, в ходе учений бригады "Голани" на базе ЦАХАЛа Эль-Фуран на Голанских высотах в результате несчастного случая был ранен военнослужащий. Солдат получил удар тяжелым предметом во время обслуживания бронетранспортера "Намер". Пострадавшему оказали первую помощь, после чего в крайнем тяжелом состоянии он был доставлен вертолетом в хайфскую больницу РАМБАМ. Несмотря на усилия врачей, спасти раненого не удалось, и врачи были вынуждены констатировать его смерть.

"Маарив а-Шавуа": Собрано необходимое количество подписей для начала процедуры изгнания Баселя Ратаса из Кнессета

Министру экологии Зеэву Элькину удалось собрать подписи 72 парламентариев под требованием о лишении Баселя Ратаса депутатских полномочий. Вечером 16 декабря документ, позволяющий начать процесс лишения Ратаса депутатских полномочий, был передан спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну.