Израиль против перемирия в Сирии. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что Израиль вновь разрешил мусульманам подниматься на Харам аш-Шариф. Однако для этого им нужно будет пройти через установленные металлодетекторы. Верующие отказались выполнять требования оккупантов, что привело к новым столкновениям.

Агентство Maan передает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил против перемирия на юго-западе Сирии, достигнутого США, Россией и Иорданией. Причина этого – соглашение закрепляет иранское присутствие в непосредственной близости от Израиля.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" цитирует публикацию Washington Post, в соответствии с которой, взлом сайта агентства новостей Катара был совершен Объединенными Арабскими Эмиратами. Источники в американской разведке не смогли ответить, было ли это сделано напрямую или при помощи подрядчиков.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что Хосейн Ферейдун, брат президента Исламской республики Иран Хасана Роухани, арестован за финансовые злоупотребления. Следствие велось в течение длительного срока, многие фигуранты дела уже находятся в тюрьме. Представители судебной системы заявляют, что он будет выпущен под залог.

Сайт Gulf News рассказывает о скандале, в центре которого оказалась авиакомпания Emirates, которая считается одной из лучших в мире. Один из пассажиров снял, как стюардесса выливает обратно в бутылку недопитый алкогольный напиток.