Курды утверждают, что главарь ИГ скрывается в Сирии. Обзор российских СМИ

Дональд Трамп отступает по всем фронтам – 45-й президент США теряет поддержку и ориентиры, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Первые полгода правления Трампа показали неутешительные результаты: по данным последнего опроса ABC News и The Washington Post, рейтинг действующего главы Белого дома достиг минимального уровня за аналогичный период для всех американских президентов за последние десятилетия.

Неспособность Дональда Трампа покончить с развязанной против него информационной войной по теме "российского вмешательства" усугубляется нарастающими проблемами внутри команды Белого дома, действия которой становятся все более несогласованными.

Еще одной проблемой может стать экономика: по последним оценкам бюджетного управления Конгресса США, Дональд Трамп ошибся в прогнозах темпов экономического роста и не сможет выполнить предвыборные обещания, ликвидировав бюджетный дефицит.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к возобновлению переговоров между Израилем и Палестиной, пишет это же издание со ссылкой на AFP. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу Макрон заявил, что Франция готова предпринять дипломатические усилия, чтобы положить конец конфликту.

Президент Франции также прокомментировал строительство поселений на Западном берегу, отметив, что "международное право должны уважать все стороны".

Высокопоставленный представитель контртеррористических подразделений курдских ополченцев Лахур Талабани убежден, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади жив и скрывается на территории Сирии, пишет "Российская газета".

"Аль-Багдади однозначно жив. У нас есть информация, что он жив, и мы убеждены в этом на 99%" – заявил Талабани агентству Reuters. По его словам, лидер террористов обучен методам конспирации и в настоящее время скрывается в окрестностях сирийского города Ракка.

Накануне директор службы разведки и контртеррористических операций при МВД Ирака Абу Али аль-Басри также сообщил, что аль-Багдади жив и находится на территории Сирии.

"Турция встала в очередь за С-400" – так озаглавлена статья в "Независимой газете", где говорится, что переговоры о поставках Турции новейших российских зенитных ракетных систем С-400 (ЗРС) "Триумф" выходят на финишную прямую.

Однако даже в случае подписания оружейного контракта зенитные ракетные комплексы окажутся у Анкары не ранее 2020 года.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис уже дал понять, что США не будут препятствовать этим шагам Анкары. На вопрос журналистов, одобряет ли он возможную покупку Турцией новейших российских ЗРС, министр обороны США лаконично ответил: "Это суверенное решение, вот и все".

Впрочем, российский военный эксперт Александр Перенджиев подчеркивает, что заявленная сделка по С-400 – это "совместная информационная операция России и Турции", призванная отследить реакцию соседних государств и продемонстрировать способности РФ вести военно-техническое сотрудничество со странами NАТО.

Вашингтон не намерен возвращать Москве дипломатическую собственность в Соединенных Штатах без получения "чего-то взамен". Об этом рассказал высокопоставленный чиновник в Белом доме, ответив таким образом на вопрос РИА Новости о том, какую позицию занимает новая администрация США по данной проблеме.

Ранее в Белом доме заявили, что дипломатическую собственность России в США вернут только после того, как Москва "проявит честность намерений по Сирии", напоминает телеканал "Звезда".

27-летняя россиянка Ольга Махлевская, волонтер фонда "Старость в радость", стала победительницей 7-го ежегодного " Конкурс красоты Объединенных наций", который проходил на Ямайке. В отличие от многих аналогичных зрелищ, здесь упор делается не на "дефиле в купальниках", а на доброту и милосердие участниц, готовность помогать людям и крепить мосты дружбы между странами, пишет "Комсомольская правда".

В числе прочих испытаний конкурсантки должны были приготовить национальные блюда, с чем Ольга блестяще справилась, накормив ямайских детей русскими блинами.