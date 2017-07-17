Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 17 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ последствия теракта на Храмовой горе, в результате которого погибли двое бойцов МАГАВ.

"Едиот Ахронот": Макрон обратился к Нетаниягу: основать два государства со столицами в Иерусалиме

"Гаарец": Минздрав одобрил к продаже в Израиле препарата, сокращающего риск заражения ВИЧ

"Исраэль а-Йом": Абу Мазен снял перчатки

"Маарив а-Шавуа": Гора раздора

"Едиот Ахронот": Макрон обратился к Нетаниягу: основать два государства со столицами в Иерусалиме

Итамар Айхнер и Моран Азулай пишут "Едиот Ахронот", что глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже и принял участие в траурной церемонии, посвященной 75-летию начала депортации евреев-парижан в лагеря смерти. Макрон призвал Нетаниягу стремиться к решению о двух государствах для двух народов. Израильский премьер в ответ заявил, что причина конфликта в том, что палестинцы не хотят признавать еврейское государство.

"Гаарец": Минздрав одобрил к продаже в Израиле препарата, сокращающего риск заражения ВИЧ

Идо Эфрати сообщает в "Гаарец", что израильский минздрав впервые одобрил к продаже в Израиле препарат PrEp, созданный для предотвращения заражения ВИЧ и, согласно исследованиям, предотвращающий заражение в 95% случаев. Как правило, препарат выписывают лицам, находящимся в группах риска. В частности, мужчинам, которые вступают в половые отношения с другими мужчинами без использования презерватива, а также наркоманам, вводящим наркотики с помощью шприца.

"Исраэль а-Йом": Абу Мазен снял перчатки

Ариэль Шмидберг и Рам Лиран рассуждают в "Исраэль а-Йом" о поведении председателя ПНА Махмуда Аббаса в отношении руководство ХАМАСа в секторе Газы. По мнению журналистов, Аббас сознательно "закручивает гайки" в плане подачи электроэнергии в сектор, рассчитывая на то, что тяжелое положение жителей Газы заставит их выйти на улицы и взбунтоваться против ХАМАСа.

"Маарив а-Шавуа": Гора раздора

Алон Хакмон и Йоси Мельман пишут в "Маарив а-Шавуа", что после того, как в пятницу, 14 июля, в связи с терактом было принято решение о закрытии комплекса Храмовой горы, 16 июля, после установки рамочных металлодетекторов, сотням мусульман разрешили пройти к мечети Аль-Акса. Допуск евреев на Храмовую гору был отложен из-за возражений со стороны Вакфа.