Голодающих палестинцев оставили без телевизора. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan сообщает, что Управление тюрем Израиля начало репрессии в отношении 1.600 палестинских заключенных, присоединившихся к голодовке. Их переводят в одиночные камеры и запрещают смотреть телевизор. Среди тех, кто подвергнут подобному наказанию, - и лидер голодающих Маруан Баргути. Он также предстанет перед судом за передачу статьи в New York Times.

Ливанский сайт "Я Либнан" обвиняет Израиль в нарушении ливанского суверенитета. Согласно публикации, ранним утром 17 апреля два ракетных катера ЦАХАЛа проникли в территориальные воды Ливана и около двух минут находились напротив Рас аль-Накуры, на расстоянии 26 метров от берега. Через час после их ухода в ту же точку пришел еще один катер.

Согласно выходящей в Лондоне газете "Аш-Шарк аль-Аусат", король Саудовской Аравии Салман поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме. 17 апреля глава государства провел особую сессию двух палат парламента. На повестке дня были два главных вопроса: введение смертной казни и продление чрезвычайного положения.

Газета Gulf News пишет, что, начиная с 15 апреля, работающим в Объединенных Арабских Эмиратах иностранцам придется платить больший сбор за перевод зарплаты своим семьям. Руководители крупных обменных компаний заявляют, что, хоть они и не имеют право снижать установленный правительством сбор, в их планах – предоставление клиентам скидки, что возместит им часть убытков.

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает о банде, действовавшей в египетской Гизе. Около двух лет назад они похитили трех девушек, которых выгнали из семей, и насиловали их на протяжении этого времени. Как установила полиция, в банде было около 35 человек – уличные торговцы, таксисты и безработные. Пять из них арестованы, остальные объявлены в розыск.