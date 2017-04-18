18 апреля 2017 г.
последняя новость: 09:39
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:16 Голодающих палестинцев оставили без телевизора. Обзор арабских СМИ
08:16 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 18 апреля 2017 года
14:00 Sunday Times: МВД Великобритании рассмотрит вопрос о лишении гражданства жены Асада
10:07 Благодатный огонь в оккупированном Иерусалиме. Обзор арабских СМИ
08:49 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 16 апреля 2017 года
12:37 На пост президента Ирана претендуют 126 человек. Обзор российских СМИ
09:04 Восьмое российское вето по Сирии. Обзор арабских СМИ
08:24 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 13 апреля 2017 года
13:09 Die Welt: Пламенный привет в адрес Москвы
13:08 Der Spiegel: Чего Трамп хочет в Сирии?
Пресса

Голодающих палестинцев оставили без телевизора. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:16 | последнее обновление: 09:16 блог версия для печати фото
Голодающих палестинцев оставили без телевизора. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan сообщает, что Управление тюрем Израиля начало репрессии в отношении 1.600 палестинских заключенных, присоединившихся к голодовке. Их переводят в одиночные камеры и запрещают смотреть телевизор. Среди тех, кто подвергнут подобному наказанию, - и лидер голодающих Маруан Баргути. Он также предстанет перед судом за передачу статьи в New York Times.

Ливанский сайт "Я Либнан" обвиняет Израиль в нарушении ливанского суверенитета. Согласно публикации, ранним утром 17 апреля два ракетных катера ЦАХАЛа проникли в территориальные воды Ливана и около двух минут находились напротив Рас аль-Накуры, на расстоянии 26 метров от берега. Через час после их ухода в ту же точку пришел еще один катер.

Согласно выходящей в Лондоне газете "Аш-Шарк аль-Аусат", король Саудовской Аравии Салман поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме. 17 апреля глава государства провел особую сессию двух палат парламента. На повестке дня были два главных вопроса: введение смертной казни и продление чрезвычайного положения.

Газета Gulf News пишет, что, начиная с 15 апреля, работающим в Объединенных Арабских Эмиратах иностранцам придется платить больший сбор за перевод зарплаты своим семьям. Руководители крупных обменных компаний заявляют, что, хоть они и не имеют право снижать установленный правительством сбор, в их планах – предоставление клиентам скидки, что возместит им часть убытков.

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает о банде, действовавшей в египетской Гизе. Около двух лет назад они похитили трех девушек, которых выгнали из семей, и насиловали их на протяжении этого времени. Как установила полиция, в банде было около 35 человек – уличные торговцы, таксисты и безработные. Пять из них арестованы, остальные объявлены в розыск.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 18 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017