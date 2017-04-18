Спикер парламента РФ "уважила" саудовцев, надев платок. Обзор российских СМИ

"Палестинские заключенные отметили юбилей массовой голодовкой" – так озаглавлена статья в газете "Коммерсант", где говорится, что в рамках юбилея дня политических заключенных, который отмечается жителями Палестинской автономии ежегодно 17 апреля с 1967 года, 1,5 тыс. палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, объявили о бессрочной голодовке. По данным палестинской ассоциации поддержки заключенных и прав человека ADDAMEER, в израильских тюрьмах содержится около 6,3 тыс. палестинских заключенных, среди них более 60 женщин и 300 несовершеннолетних, уточняет издание.

Граждане Грузии, приехавшие в Израиль, чтобы отметить Пасху в Иерусалиме, столкнулись с ужесточением проверок на границе, несмотря на безвизовый режим, официально действующий между двумя странами. Из-за этого посольству Грузии в Тель-Авиве пришлось даже открыть горячую линию для соотечественников, которые столкнулись с проблемами по прилете, пишет в другой статье эта же газета.

Впрочем, ужесточение касается не только пасхальных дней – с 17 апреля у грузин не будут принимать заявки на получение политического убежища в Израиле. Власти страны объясняют это тем, что в 2016 году около 80% туристов из Грузии пытались нелегально трудоустроиться в стране, а около 28% утверждали, что им опасно возвращаться на родину. Израильский опыт создает опасный прецедент для граждан Грузии, которые с конца марта получили право без виз въезжать в страны ЕС. Европейские чиновники предупреждали: безвизовый режим может быть отменен в том случае, если под видом туристов будет приезжать слишком много трудовых мигрантов.

Президент США Дональд Трамп связался по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и "поздравил его с победой на референдуме" о внесении изменений в Конституцию Турции. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома, согласно которому лидеры двух стран также обсудили недавний ракетный удар американских военных по авиабазе правительственных войск Сирии, пишет "Российская газета".

В ходе беседы политики пришли к выводу о необходимости привлечь к ответственности президента Башара Асада "за приписываемые ему химические атаки на мирное население САР" – как формулирует это прокремлевское издание. Трамп также поблагодарил Эрдогана за поддержку действий США.

Между тем заявление госдепартамента США о референдуме в Турции имеет иную тональность. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули "важную работу миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", указав на предварительные оценки специалистов организации: "нарушения в день голосования, неравные возможности во время агитационной кампании перед референдумом, которая проходила в условиях чрезвычайного положения".

Известный тележурналист Леонид Парфенов вернется в эфир в качестве ведущего проекта "Намедни в караоке", о чем сообщил продюсер телеканала RTVi Алексей Пивоваров на своей странице в социальной сети Facebook, пишет "Независимая газета". Новый проект совместит в себе два формата – информационно-аналитический "Намедни" и развлекательный "Старые песни о главном".

В каждом выпуске Парфенов будет обсуждать с гостем студии какой-то исторический этап, с которым связана известная песня, после чего ведущий и гость вместе исполнят ее. Первый выпуск этой еженедельной передачи выйдет на RTVi в конце мае-начале июня.

Делегация Совета Фе¬дерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко завершила визит в Саудовскую Арави¬ю. По итогам встреч с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и членами Консультативного совета стороны договорились развивать сотрудничество в военно-технической, энергетической и атомной сферах, пишет газета "Известия".

Принимающая сторона особо отметила уважительное отношение спикера к традициям страны: глава СФ в ходе встреч покрыла голову платком и была одета в традиционные для арабского государства цвета – зеленый и черный. Визит российской делегации в Саудовскую Аравию продлился два дня – за это время спикер СФ Валентина Матвиенко провела переговоры с представителями парламента и встретилась с королем страны Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. По словам Валентины Матвиенко, у нее сложилось "очень позитивное ощущение от поезд¬ки".