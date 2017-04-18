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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 18 апреля 2017 года

время публикации: 08:16 | последнее обновление: 08:16 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 18 апреля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ трагедия на озере Кинерет, где были найдены тела двух пропавших молодых людей.

"Едиот Ахронот": 700 палестинских заключенных в израильских тюрьмах объявили голодовку

"Гаарец": Германия и Израиль: если будет обнаружена коррупция, сделка о покупке подлодок аннулируется

"Исраэль а-Йом": Тьма над Кинеретом

"Маарив а-Шавуа": Султан Эрдоган

"Едиот Ахронот": 700 палестинских заключенных в израильских тюрьмах объявили голодовку

Элиор Леви, Рои Яновски и Раанан Бен Цур сообщают в "Едиот Ахронот", что около 700 заключенных израильских тюрем, большинство из которых являются бывшими боевиками и активистами ФАТХ, а также бывшие боевики ХАМАС и других террористических организаций, объявили голодовку.

"Гаарец": Германия и Израиль: если будет обнаружена коррупция, сделка о покупке подлодок аннулируется

Барак Равид сообщает в "Гаарец", что Израиль и Германия несколько недель назад договорились о том, что если полицейское расследование, названное "Дело 3000", обнаружит признаки коррупции в сделке по приобретению Израилем германских подводных лодок, переговоры по этой сделке будут прерваны, а сама сделка аннулируется.

"Исраэль а-Йом": Тьма над Кинеретом

Дани Бренер пишет в "Исраэль а-Йом" о трагедии на озере Кинерет, где были найдены тела двух из трех пропавших в праздники юношей. Тела 21-летнего Нахмана Итаха из Бейтар-Илита и 17-летнего Лиора Каради из Нетании удалось обнаружить с помощью гидролокатора, установленного на катере ВМС. Третий пропавший, 19-летний Итамар Охана, пока не найден.

"Маарив а-Шавуа": Султан Эрдоган

Ясер Окави сообщает в "Маарив а-Шавуа", что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о победе на референдуме по вопросу о конституционной реформе, предусматривающей введение президентского правления. Оппозиция заявляет о фальсификациях.

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Вторник, 18 апреля 2017 г.
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