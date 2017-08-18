Автомобильный теракт в Барселоне. Обзор ивритоязычной прессы. Пятница, 18 августа

В центре внимания израильских СМИ в пятницу, 18 августа, автомобильный теракт в Барселоне, в результате которого погибли не менее 13 человек, и более 100 человек получили ранения.

"Едиот Ахронот": Барселона истекает кровью

"Гаарец": Канцелярия правительства работает над увеличением бюджета для поселения выселенных жителей Амоны

"Маарив а-Шавуа": Отчего и почему: наше право знать, почему Нетаниягу хочет провести реформу процесса вступления в войну

"Исраэль а-Йом": Десятки тысяч долларов наличными: протоколы допроса Фаины Киршенбаум

"Едиот Ахронот": Барселона истекает кровью

В пятничном выпуске "Едиот Ахронот" основное внимание уделяется автомобильному теракту в Барселоне, в результате которого погибли не менее 13 человек, и более 100 человек получили ранения.

Корреспонденты Ротем Элиэзер, Итамар Эйхнер и Дани Саде приводят свидетельства израильтян, оказавшихся на месте трагедии. Свидетели рассказывают об атмосфере истерики. Лимор Хасон в это время находилась в популярном среди израильтян ресторане на бульваре Ла Рамбла. "Мы залезли под стол и молились о чуде", - говорит она.

Сперва люди думали, что речь идет о террористе-самоубийце. Затем в ресторан зашли полицейские, которые попытались успокоить посетителей. Но на улице был сильный шум, и люди боялись выходить из ресторана.

Израильтяне, наблюдавшие случившееся из других мест, также рассказывают о сильном шуме, взрывах, бегущих и кричащих людях. "Это было настоящее безумие", - говорит Дикла Бен-Шушан из Эйлата.

В статье отмечается, что в настоящее время в Барселоне находятся тысячи израильтян. МИД Израиля сообщает, что с 29 из них все еще не удалось установить связь.

"Гаарец:" Канцелярия правительства работает над увеличением бюджета для поселения выселенных жителей Амоны

Корреспондент "Гаарец" Йотам Бергер сообщает от том, что правительство работает над тем, чтобы увеличить на десятки миллионов шекелей бюджет, предназначенный на снос Амоны и строительство нового поселения для выселенных жителей форпоста.

По сведениям Бергера, канцелярия министерства главы правительства обратилась в министерство финансов с просьбой добавить еще 30-70 миллионов шекелей на развитие поселения Амихай, предназначенного для выселенных жителей Амоны.

Автор отмечает, что в пресс-службе министерства главы правительства отрицают эту информацию, однако, источники "Гаарец", якобы посвященные в детали, подтвердили ее. На данный момент на этот проект уже выделено 160 миллионов шекелей.

"Маарив а-Шавуа": Отчего и почему: наше право знать, почему Нетаниягу хочет провести реформу процесса вступления в войну

Корреспондент "Маарив а-Шавуа" Ави Бнайагу пишет о предложении главы правительства Биньямина Нетаниягу внести изменения в Основной закон об армии. Цель – переложить полномочия по принятию решения о вступлении в войну с правительства на узкий форум. Бнайагу считает эту инициативу "странной и излишней".

Автор вспоминает прошлые военные операции и приводит примеры, когда военные не готовы были открывать огонь, пока они не получат от правительства разъяснений о цели и стратегии операции.

По мнению Бнайагу интерес Нетаниягу, наоборот, должен быть в том, чтобы сохранить коллективную ответственность за принятие решения о вступлении в войну, так как это обеспечивает поддержку и доверие общества.

"Исраэль а-Йом": Десятки тысяч долларов наличными: протоколы допроса Фаины Киршенбаум

"Исраэль а-Йом" публикует протоколы допроса Фаины Киршенбаум, согласно которым она хранила у себя дома 36 тысяч долларов и 10 тысяч шекелей, а во время поездок за границу расплачивалась наличными. По словам Киршенбаум, эти деньги она получила в качестве наследства от родителей ее мужа.

Как сообщает корреспондент Цви Арель, об этом бывшая заместитель главы МВД рассказала в декабре 2014 года. Автор отмечает, что Киршенбаум выразила готовность сотрудничать с полицией лишь на первом допросе, затем она предпочла воспользоваться правом молчания в связи с тем, что информация, переданная ею, попала в прессу.