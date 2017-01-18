Освобождение шейха Салаха – победа защитников аль-Кудса. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что ВВС возглавляемой США коалиции нанесли удар по позициям "Исламского государства" в городе аль-Баб на севере Сирии. Этот удар призван помочь турецкой армии, ведущей боевые действия в данном районе. Уничтожено несколько транспортных средств и одно из подразделений ИГ.

Телеканал "Хизбаллы" "Аль-Манар" обращает внимание на публикацию израильской газеты "Гаарец", согласно которой ЦАХАЛ создает специальные «красные подразделения», задача которых – изображать на маневрах боевиков ХАМАСа и "Хизбаллы". В эти роты будут набираться резервисты, они получат соответствующую экипировку, включая униформу.

Агентство Maan сообщает, что глава северного крыла Исламского движения Израиля шейх Раад Салах вышел на свободу после девяти месяцев заключения в израильской тюрьме. Он был осужден за подстрекательскую деятельность. ХАМАС опубликовал приветственное послание, в котором отмечается, что освобождение шейха – победа всех защитников аль-Кудса.

Сайт Gulf News рассказывает, что в пустынном районе потерпел аварию воздушный шар, в гондоле которого находились 22 туриста, в том числе – дети. Шестеро из них получили травмы, один до сих пор находится в больнице. Пилот воздушного шара получил ожоги. Полиция арестовала владельца компании.