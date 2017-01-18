"Вместо Путина" – новый проект Михаила Ходорковского. Обзор российских СМИ

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александер Чеферин сообщил, что результаты проб, взятых на соревнованиях под эгидой UEFA, не выявили специфических проблем с допингом в России. "Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами UEFA по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных WADA, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России", – заявил господин Чеферин в интервью информационному агентству ТАСС.

Кроме того, президент UEFA отметил, что не видит оснований отбирать у России право проведения чемпионата мира 2018 года. "Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и что в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет", – сказал он.

Вице-президент США Джо Байден в ходе выступления на заседании Всемирного экономического форума в Давосе обвинил Россию и ряд других государств в стремлении подорвать либеральный международный порядок. "Я намереваюсь говорить без обиняков: это движение, главным образом, возглавляет Россия" – цитирует слова Байдена газета "Коммерсант" со ссылкой на AFP.

США обвиняют Россию в кибератаках на американские серверы и вмешательстве в президентские выборы. 6 января была обнародована часть доклада разведки США, в котором говорилось, что президент России Владимир Путин якобы отдал приказ о запуске "кампании влияния" на выборы в США.

"Лавров обвинил Меркель и Олланда во вмешательстве в американские выборы" – так озаглавлена статья в прокремлевской "Российской газете", где говорится, что министр иностранных дел РФ в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем заявил, что Россия не вмешивалась в избирательную кампанию в США и в американскую внутреннюю политику. Лавров утверждает, что, "в отличие от России, целый ряд лидеров стран-союзников США открыто агитировали за Хиллари Клинтон". "В этом активно отметились Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Тереза Мэй и другие руководители европейских государств".

"Мой немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер назвал Трампа, если я правильно помню, проповедником ненависти, Борис Джонсон вообще сказал, что Дональд Трамп неадекватен, а бывший в ту пору премьер-министром Франции Мануэль Вальс заявил, что республиканского кандидата отвергает весь мир. Те, кто выдвигают такие обвинения в наш адрес, пытаясь свалить с больной головы на здоровую, хотя бы должны покраснеть", – приводит издание слова Лаврова.

Михаил Ходорковский запускает очередной политический проект, годовой квест, по итогам которого участники должны стать полноценными политиками и составить конкуренцию власти на выборах разных уровней. Среди участников – член "Единой России" и бывший сити-менеджер города Королев Елена Логвиненко, руководитель правозащитного крыла "Открытой России" Мария Баронова, член движения "Открытая Россия" в Тамбовской области Наталья Жилкина, сообщает радиостанция "Эхо Москвы"

Руководитель проекта "Открытые выборы" Тимур Валеев сообщает, что выполненные задания будут публиковаться на сайте проекта "Вместо Путина" в профайлах кандидатов. Оценивать их будет экспертное жюри "Открытых выборов", также голосовать смогут интернет-пользователи.

Победа лидера французских ультраправых Марин Ле Пен на президентских выборах станет концом Европы, полагает американский экономист Нуриэль Рубини. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на выступление Рубини в рамках форума в Давосе.

Рубини известен своими точными прогнозами: в 2006 году он предсказал, что в США разразится ипотечный кризис, который положит начало мировому экономическому кризису, напоминает издание. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидирует по опросам избирателей на протяжении последних шести месяцев.