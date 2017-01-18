18 января 2017 г.
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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 18 января 2017 года

время публикации: 09:45 | последнее обновление: 09:45 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 18 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ по-прежнему остается "Дело 2000": юридический советник правительства обещает опубликовать содержание записей разговоров между Нони Мозесом и Биньямином Нетаниягу.

"Едиот Ахронот": Обама помиловал информатора WikiLeaks

"Гаарец": Лавров обещал помочь в деле израильского блоггера

"Исраэль а-Йом": Депутат от НДИ доставлен в больницу после падения в гостинице

"Маарив а-Шавуа": Существенно повышены штрафы для водителей и велосипедистов

"Едиот Ахронот": Обама помиловал информатора WikiLeaks

Во вторник, 17 января, за несколько дней до окончания своей президентской каденции Барак Обама объявил о помиловании ряда граждан США, обвиненных в преступлениях против безопасности Соединенных Штатов и их союзников. В числе помилованных оказались Челси Мэннинг (имя при рождении Брэдли Мэннинг) – основной информатор сайта WikiLeaks, приговоренная к 35 годам лишения свободы. Она выйдет на свободу в мае 2017 года после 7 лет заключения.

"Гаарец": Лавров обещал помочь в деле израильского блоггера

"Мы против криминализации посещения журналистами или частными лицами той или иной территории. Мы против того, чтобы экстрадировали граждан РФ", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по поводу задержания в Белоруссии по требованию Азербайджана израильского блоггера Александра Лапшина.

"Исраэль а-Йом": Депутат от НДИ доставлен в больницу после падения в гостинице

Вице-спикер Кнессета, депутат от партии "Наш дом Израиль" Хамад Амар прошлой ночью был доставлен в больницу после падения в гостиничном номере. Депутат получил серьезную травму головы.

"Маарив а-Шавуа": Существенно повышены штрафы для водителей и велосипедистов

Во вторник, 17 января, экономическая комиссия Кнессета проголосовала за повышение размера штрафов за некоторые виды нарушений правил дорожного движения. Новые размеры штрафов вступят в силу через 30 дней. Размер штрафа за проезд на красный свет светофора будет повышен с 1.000 шекелей до 1.500 шекелей. Штраф для "электровелосипедистов", не достигших 16 лет, составит 1.000 шекелей. Штраф за превышение разрешенной скорости на городских трассах на 31-40 км/ч, и на междугородних трассах - на 41-50 км/ч, составит 1.000 шекелей.

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Среда, 18 января 2017 г.
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