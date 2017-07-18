Король Салман заставил Израиль открыть Храмовую гору. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во время визита в Париж просил президента Франции Эммануэля Макрона использовать свое влияние на Бейрут, чтобы не допустить переезда в Ливан лидеров террористической организации ХАМАС, изгнанных из Катара.

Лондонский сайт "Элаф" взял интервью у бывшего министра обороны Израиля Моше Яалона. По его словам, у власти в Ливане находится не правительство и не группировка «Хизбалла», а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "Если тот решит воевать – Ливан будет воевать, независимо от того, какую цену стране придется заплатить", - говорит военачальник.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что вице-премьер правительства Турции Нуман Куртумлуш назвал преступлением против человечности решение Израиля закрыть на два дня доступ на Храмовую гору. Канал напоминает, что, несмотря на решение о нормализации отношений, они остаются напряженными. Турция также оказывает поддержку движению ХАМАС.

Сайт Arab News утверждает, что король Саудовской Аравии Салман лично обратился к американской администрации с тем, чтобы заставить Израиль немедленно отменить запрет на подъем мусульман на Храмовую гору. Глава правительства Биньямин Нетаниягу пригласил саудовских представителей посетить святыню и своими глазами ознакомиться с ситуацией.

Египетская газета "Аль-Масри аль-Юм" пишет, что, решением губернатора провинции Красное море Ахмад Абдалла запретил пускать на пляжи тех, кто не является постояльцами гостиниц. Тем самым отменяется практика дневного отдыха. Как установило следствие, террорист, убивший двух немецких туристок, купил билет на дневной отдых в гостинице.