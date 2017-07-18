18 июля 2017 г.
последняя новость: 09:54
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе
Животные, которые переживут нас
Умер знаменитый актер
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:38 Король Салман заставил Израиль открыть Храмовую гору. Обзор арабских СМИ
08:17 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 18 июля 2017 года
12:37 Курды утверждают, что главарь ИГ скрывается в Сирии. Обзор российских СМИ
09:45 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 17 июля 2017 года
09:08 Израиль против перемирия в Сирии. Обзор арабских СМИ
09:37 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 16 июля 2017 года
09:22 Аль-Акса закрыта впервые за 800 лет. Обзор арабских СМИ
10:27 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 14 июля 2017 года
12:38 Авигдор Либерман: "Война в Сирии – не наше дело". Обзор российских СМИ
09:01 Друзы говорят Дери "нет". Обзор арабских СМИ
Пресса

Король Салман заставил Израиль открыть Храмовую гору. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:38 | последнее обновление: 09:38 блог версия для печати фото
Король Салман заставил Израиль открыть Храмовую гору. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во время визита в Париж просил президента Франции Эммануэля Макрона использовать свое влияние на Бейрут, чтобы не допустить переезда в Ливан лидеров террористической организации ХАМАС, изгнанных из Катара.

Лондонский сайт "Элаф" взял интервью у бывшего министра обороны Израиля Моше Яалона. По его словам, у власти в Ливане находится не правительство и не группировка «Хизбалла», а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "Если тот решит воевать – Ливан будет воевать, независимо от того, какую цену стране придется заплатить", - говорит военачальник.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что вице-премьер правительства Турции Нуман Куртумлуш назвал преступлением против человечности решение Израиля закрыть на два дня доступ на Храмовую гору. Канал напоминает, что, несмотря на решение о нормализации отношений, они остаются напряженными. Турция также оказывает поддержку движению ХАМАС.

Сайт Arab News утверждает, что король Саудовской Аравии Салман лично обратился к американской администрации с тем, чтобы заставить Израиль немедленно отменить запрет на подъем мусульман на Храмовую гору. Глава правительства Биньямин Нетаниягу пригласил саудовских представителей посетить святыню и своими глазами ознакомиться с ситуацией.

Египетская газета "Аль-Масри аль-Юм" пишет, что, решением губернатора провинции Красное море Ахмад Абдалла запретил пускать на пляжи тех, кто не является постояльцами гостиниц. Тем самым отменяется практика дневного отдыха. Как установило следствие, террорист, убивший двух немецких туристок, купил билет на дневной отдых в гостинице.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 18 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017