Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 18 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ остается "Дело субмарин". Бизнесмен Мики Ганор ведет переговоры о предоставлении ему статуса государственного свидетеля.

"Едиот Ахронот": Впервые после выстрела: Эльор Азария будет отпущен под домашний арест

"Гаарец": Министерство соцобеспечения ждет разрешения от общества

"Исраэль а-Йом": Трагедии на дорогах: отец и сын погибли в Галилее, офицер ЦАХАЛа погиб на юге страны

"Маарив а-Шавуа": Нетаниягу все еще не считается подозреваемым

"Едиот Ахронот": Впервые после выстрела: Эльор Азария будет отпущен под домашний арест

Йоав Зитон сообщает "Едиот Ахронот", что военный апелляционный суд постановил в понедельник, 17 июля, поместить военнослужащего Эльора Азарию под домашний арест до принятия решения по его апелляции. Решение должно быть принято в конце июля.

"Гаарец": Министерство соцобеспечения ждет разрешения от общества

Ли Ярон сообщает в "Гаарец", что министерство соцобеспечения принесло извинения за формулировку, согласно которой, усыновление детей однополыми парами "может служить еще одним бременем для ребенка", однако продолжает утверждать, что общество не созрело для такой ситуации.

"Исраэль а-Йом": Трагедии на дорогах: отец и сын погибли в Галилее, офицер ЦАХАЛа погиб на юге страны

Даниэль Сириоти, Эфрат Поршер, Гади Голан и Лилах Шуваль сообщают в "Исраэль а-Йом", что в двух авариях на израильских дорогах в понедельник погибли три человека - 47-летний Алон Муктар и его семилетний сын Юваль Шалом, а также 23-летний офицер ЦАХАЛа Биньямин Розенблюм.

"Маарив а-Шавуа": Нетаниягу все еще не считается подозреваемым

Бен Каспит пишет в "Маарив а-Шавуа" о "деле субмарин". Бизнесмен Мики Ганор, выступавший посредником между Израилем и ThyssenKrupp при заключении сделки о приобретении подводных лодок, ведет переговоры о предоставлении ему статуса государственного свидетеля.