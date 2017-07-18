Вышло в свет руководство по "халяльному сексу". Обзор российских СМИ

Американское правительство считает, что Иран нарушает дух Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), соглашения, заключенного им с постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией. В связи с этим Вашингтон намерен добиваться более жесткого выполнения условий данной договоренности, направленной на урегулирование проблемы ядерных разработок в Иране.

Об этом сообщили в понедельник на специальном брифинге для журналистов, организованном Белым домом, три высокопоставленных представителя администрации США, пишет "Независимая газета". Они, впрочем, не спорили с тем, что Тегеран соблюдает положения СВПД, и подтвердили намерение госсекретаря США Рекса Тиллерсона довести такой вывод до сведения законодательной ветви власти.

Россия разрабатывает более перспективное оружие, чем лазер американцев, заявил в интервью прокремлевской газете "Известия" первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. "Мы работаем не только над лазером. Есть другие, еще более перспективные виды вооружения. Сегодня есть много наработок, и так или иначе они будут реализованы. Тем более что принят план перевооружения. Россия этим занимается планомерно" – заявил Клинцевич, не уточнив, впрочем, о какмо именно оружии идет речь. По мнению сенатора, развитие лазерного вооружения полезно и для мирных целей.

"Российские акции протеста растут в Страсбурге" – так озаглавлена статья в газете "Коммерсант", где говорится, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы 29 россиян, которые в разные годы участвовали в акциях протеста и были наказаны.

По трем из них, где заявители жалуются на избиение в ходе митинга, суд направил в Россию вопросы, интересуясь: как в стране расследуют случаи агрессии со стороны правоохранителей. Правозащитники указывают, что количество подобных жалоб сильно увеличилось, а ЕСПЧ стал их рассматривать быстрее.

Власти Саудовской Аравии расследуют обстоятельства появления в соцсети видео с подданной королевства – молодой женщиной, которая опубликовала ролик о своей прогулке в топике и мини-юбке в "цитадели ваххабизма". Модель, известная в сети под именем "Хулуд", поделилась с пользователями клипом ее прогулки по историческому форту в Ушайкире, расположенному в провинции Найдж, примерно в 155 километрах к северу от столицы страны Эр-Рияда, сообщает "Российская газета" со ссылкой на ВВС.

Найдж является одним из самых консервативных регионов в Саудовской Аравии. Именно здесь в конце XVIII века родился основатель ваххабизма – наиболее жесткой формы суннитского ислама, практикуемой королевской семьей и религиозными институтами страны, напоминает издание.

Вашингтон намерен ввести новые санкции против Тегерана в связи с его ракетной программой и "враждебной деятельностью" в регионе. С таким заявлением выступил представитель администрации США. "Мы вводим новые санкции, чтобы привлечь Иран к ответственности за его поведение на целом ряде направлений, в частности в плане ракет", – цитирует РИА Новости слова представителя Белого дома.

Вышло в свет руководство по халяльному сексу для мусульманок – первый такого рода учебник, написанный женщиной. Главная мысль этого литературного произведения сформулирована автором статьи в "Комсомольской правде" следующим образом: мусульманкам не следует стыдиться заниматься любовью.

На обложке "Руководства по сексу для мусульманок" значится имя автора – Умм Муладхат, но это псевдоним. Даже среди мусульман, живущих на Западе, по-прежнему очень сильны условности, объявляющие все, что связано с сексом, табу, говорится в статье.

Через всю книгу красной нитью проходит главная мысль – мусульманки не должны стыдиться секса.