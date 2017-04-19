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Пресса

Еврейский рекорд на Песах. Обзор арабских СМИ

время публикации: 08:48 | последнее обновление: 08:48 блог версия для печати фото
Еврейский рекорд на Песах. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" пишет, что террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт рядом с монастырем Святой Екатерины, расположенном на Синайском полуострове. Был атакован КПП в 800 метрах от святыни. Один полицейский погиб, трое получили ранения. Газета напоминает, что более недели назад Израиль призвал своих граждан покинуть Синай и закрыл КПП "Таба".

Телеканал "Аль-Арабия" цитирует министра обороны США Джеймса Маттиса. По дороге в Саудовскую Аравию он заявил, что необходимо положить конец йеменскому конфликту. Он также назвал баллистические ракеты, которыми хуситы обстреливают Саудовскую Аравию, иранскими. Саудовская Аравия – ключевой региональный союзник США.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, что правящая в секторе Газы группировка отвергла требование председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса распустить администрацию сектора и вернуть Газу под власть ПНА, создав правительство национального единства. ХАМАС возложил на Аббаса ответственность за энергетический кризис и потребовал возобновить выплату зарплат.

Агентство Maan рассказывает, что на Песах 2017 года Храмовую гору в Иерусалиме посетило рекордное число евреев – 1.600 по сравнению с 1.015 годом ранее. Несколькими месяцами ранее был побит рекорд посещений на Суккот – тогда на гору поднялись 1.611 человек. Согласно агентству, несмотря на запрет, многие евреи использовали посещение святыни для иудейских молитв.

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Среда, 19 апреля 2017 г.
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