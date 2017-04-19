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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 19 апреля 2017 года

время публикации: 08:12 | последнее обновление: 08:12 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 19 апреля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ объявленная Моше Кахлоном программа для поддержки семейных пар и среднего класса, а также объявление Терезы Мэй о проведении в Великобритании досрочных выборов.

"Едиот Ахронот": Кахлон представил окончательную программу, но в окружении Нетаниягу говорят: "Предложения будут рассмотрены"

"Гаарец": Совет высшего образования намерен ввести отдельные аудитории для ультраортодоксов

"Исраэль а-Йом": Потрясение в Великобритании: глава правительства Мэй объявила досрочные выборы

"Маарив а-Шавуа": За лидерство в "Аводе" будут бороться шесть кандидатов

"Едиот Ахронот": Кахлон представил окончательную программу, но в окружении Нетаниягу говорят: "Предложения будут рассмотрены"

Моран Азулай сообщает в "Едиот Ахронот", что во вторник, 18 апреля, министр финансов Моше Кахлон на пресс-конференции в Тель-Авиве обнародовал программу, направленную на поддержку семейных пар с детьми и среднего класса. Свою программу глава минфина назвал "Семья нетто".

"Гаарец": Совет высшего образования намерен ввести отдельные аудитории для ультраортодоксов

Ярден Скуп сообщает в "Гаарец", что в рамках программы по поощрению получения высшего образования среди ультраортодоксов совет высшего образования намерен ввести на территории израильских вузов преподавание в разных аудиториях для мужчин и женщин из ультраортодоксальной общины.

"Исраэль а-Йом": Потрясение в Великобритании: глава правительства Мэй объявила досрочные выборы

Эли Леон пишет в "Исраэль а-Йом", что глава правительства Великобритании Тереза Мэй выступила с экстренным сообщением и объявила согражданам о проведении досрочных всеобщих выборов, которые состоятся 8 июня. Премьер-министр разъяснила этот шаг, заявив, что в период выхода из Евросоюза страна нуждается в сильном, уверенном и стабильном руководстве.

"Маарив а-Шавуа": За лидерство в "Аводе" будут бороться шесть кандидатов

Арик Бендер сообщает в "Маарив а-Шавуа", что депутат Кнессета Эрель Нахум Маргалит официально объявил о своем намерении бороться за пост главы партии "Авода" на ближайших праймериз. Праймериз в партии "Авода" состоятся 3 июля. О своем намерении бороться за пост главы партии сообщили: ее нынешний лидер Ицхак Герцог, депутаты Кнессета Амир Перец и Омер Бар-Лев, бывший министр Ави Габай и адвокат Эльдад Янив.

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Среда, 19 апреля 2017 г.
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