Трамп не исключает ядерной войны с КНДР. Обзор российских СМИ

"Турция поссорилась со второй половиной" – так озаглавлена статья в газете "Коммерсант", где говорится, что оппозиция требует отменить результаты конституционного референдума.

Наиболее влиятельная оппозиционная сила в Турции, Республиканская народная партия, обещает добиться аннулирования результатов прошедшего в воскресенье референдума об изменении конституции страны, назвав количество нарушений, допущенных в ходе голосования, "беспрецедентным".

Противники укрепления единоличной власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана проводят в крупных городах массовые акции протеста. Власти страны действуют методом кнута и пряника: с одной стороны, был на три месяца продлен режим чрезвычайного положения, но в то же время начата разъяснительная кампания, призванная убедить скептиков в преимуществах самой радикальной политической реформы со времен Кемаля Ататюрка.

МВД проверит, как организатор теракта в Санкт-Петербурге Аброр Азимов получил российское гражданство. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила замруководителя Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Азимов до 2013 года являлся гражданином Киргизии – он был лишен гражданства по собственному желанию указом главы республики, после чего получил российское гражданство.

Боевики ИГ применили отравляющее химическое вещество иприт против иракского правительственного подразделения, техническую помощь которому оказывают американские и австралийские советники, пишет "Российская газета" со ссылкой на телеканал CBS News. В результате атаки пострадали 25 иракских военнослужащих, шестеро из них с отравлениями различной степени тяжести помещены в госпиталь.

Иностранные советники не пострадали. Бригадный генерал иракской правительственной армии Яхья Расул сообщил Associated Press, что нападение произошло в воскресенье и стало второй атакой подобного рода со стороны экстремистов за последние несколько дней.

Министерство обороны Ирана в честь празднования Национального дня армии опубликовало фотографии наземных испытаний перспективного иранского истребителя Qaher-313. Видеозапись летных испытаний боевого самолета опубликовало иранское информационное агентство Irib News Agency, о чем сообщается в другой статье этого же издания.

Впервые истребитель Qaher-313 (Неотразимый) был представлен в 2013 году. Руководитель проекта Qaher-313 Хассан Парванех заявил, что боевой самолет "имеет уникальную форму и структуру", позволяющие ему выполнять полеты на сверхмалой высоте.

Военные эксперты отмечают, что новый иранский истребитель имеет интегральную компоновку и создан по схеме "утка" с чрезмерным передним горизонтальным оперением, крылом нормальной стреловидности с отклоненными на 60-65 градусов вниз законцовками и "разваленными" в стороны килями.

"Куриная слепота немецкой контрразведки" – так озаглавлена статья в "Независимой газете", где говорится, что главными фигурантами дел о шпионаже в ФРГ стали не американцы, а россияне. Контрразведкой в Германии занимается головное Ведомство по охране Конституции (ВПОК), возглавляемое Ханс-Георгом Маасеном.

Спецслужба работает в двойном подчинении федеральному МВД и Ведомству федерального канцлера. Всего оно выявило 123 шпионских дела. Много это или не очень за десяток пролетевших лет, сказать трудно, зато кому отдана пальма первенства в "антигерманской злонамеренности", ясно – конечно же, России. Причастность к разоблачениям в шпионаже приписывают 27 россиянам.

Трамп надеется, что Ким Чен Ын хочет мира на Корейском полуострове, но при этом заявляет, что у граждан США есть основания опасаться ядерной войны с КНДР, пишет в среду газета "Известия". Трамп считает, что проблемой на Корейском полуострове следовало заняться предыдущему президенту Бараку Обаме, а, возможно, и его предшественникам.

"Сейчас я нахожусь в таком положении, когда у Ким Чен Ына есть ядерное оружие. И нам что-то нужно с этим делать", – подытожил американский президент. Издание напоминает, что после испытаний новых баллистических ракет и ядерного оружия, проведенных в КНДР, ситуация в регионе обострилась.

В КНДР разрешены только 30 видов причесок, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на финского журналиста Мику Макейланена, который на днях опубликовал в своем Twitter плакаты с разрешенными в КНДР стилями причесок.Как выяснилось, северокорейцам доступны только 15 вариантов мужских и женских стрижек, а в списке услуг полностью отсутствует окрашивание волос.

Журналист также отмечает, что во время поездки в Пхеньян он и сам решил сменить имидж. Он попросил сделать ему наиболее популярную у местных жителей стрижку, и, к его удивлению, прическа в стиле лидера КНДР Ким Чен Ына оказалась не самой востребованной.